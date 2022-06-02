Работа для украинцев в Польше: вакансий стало больше, но есть условия

В Польше , с началом летнего сезона, выросло количество вакансий для беженцев. Однако при этом украинкам, а речь идет в основном о женщинах, придется осваивать новые навыки. Новая сезонная работа для украинцев ранее была рассчитана в основном на мужчин. Однако война в Украине внесла свои коррективы: сейчас на польском рынке труда – избыток запросов от женщин.

О том, в кого придется переквалифицироваться украинкам, которые хотят найти работу в Польше , рассказали в аналитическом центре по трудоустройству Gremi Personal.

Как выяснилось, с началом лета в Польше стало намного больше вакансий. Однако большинство этих рабочих мест требуют недюжинной физической силы, и потому рассчитаны по большей части на мужчин. В то же время, подавляющее большинство украинских беженцев ныне составляют женщины.

Поэтому в Польше все чаще стали предлагать женщинам устроиться на "мужскую работу". Конечно, если она не требует предельного напряжения мышц и большой физической выносливости. В частности, одной из первых стала активно использовать украинских женщин логистическая отрасль. Так, на некоторых товарных складах даже уменьшили размер упаковок, чтобы женщинам было под силу их ворочать.

На некоторых предприятиях остродефицитной является работа операторов на автопогрузчике. Поэтому там даже организовали специальные курсы по обучению женщин этой специальности.

Кроме того, начался активный сезон заготовок на мясокомбинатах и рыбзаводах. Ранее к этим работам привлекали преимущественно мужчин. Однако в этом году берут и женщин. Более того, на многих предприятиях график труда для женщин с детьми адаптируют таким образом, чтобы у матери оставалось время на воспитание детей.