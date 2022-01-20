Банкиры ожидают от НБУ повышения ставки до 9,5% — опрос

Национальный банк 20 января повысит учетную ставку на 0,5 б.п — до 9,5% годовых, прогнозирует большинство опрошенных «Интерфакс-Украина» банкиров.

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Ожидание банкиров

«Усиление фундаментального инфляционного давления наблюдается и во всем мире, и в Украине. Большинство мировых центральных банков и центральных банков стран уже приступили к усилению денежно-кредитных политик и повышению базовых ставок. (…) Считаю, что НБУ будет придерживаться умеренного усиления монетарной политики, и учетная ставка на ближайшем заседании будет повышена на 0,5 б. п., а именно до 9,5% годовых», — сообщил директор департамента инвестиционного бизнеса ПУМБ Антон Стадник.

Он отметил, что в пользу такого решения свидетельствует и то, что на предварительном заседании комитета по монетарной политике Нацбанка большинство членов комитета высказалось за дальнейшее повышение учетной ставки на ближайших заседаниях правления.

Председатель правления Юнекс Банка Иван Свитек разделяет этот прогноз и также ожидает умеренного повышения ставки до 9,5%.

Он прогнозирует, что НБУ с высокой вероятностью пойдет по крайней мере еще на одно повышение учетной ставки — до 10% — уже в марте.

Аналогичного мнения придерживается директор департамента стратегии Кредобанка Роман Лепак, отметивший, что дальнейшее повышение ставки на 0,5 б. п. должно стать ответом регулятора на ухудшение инфляционных ожиданий населения и бизнеса, значительный рост риска масштабной вооруженной агрессии РоSSии и обусловленный отток капитала из Украины.

Кроме того, усиление монетарной политики требуют характерные для всей мировой экономики инфляционные риски, наиболее проявляющиеся в подорожании энергоносителей и зерновых, считает эксперт.

Главный экономист Креди Агриколь Банка Александр Печерицын также разделяет прогноз по повышению учетной ставки на 0,5 б. п. — до 9,5%.

Директор департамента казначейско-инвестиционных услуг Укрэксимбанка Антон Болдырев также ожидает повышения ключевой ставки на 0,5 б. п. для балансирования имеющихся рисков. Однако он не исключает вероятности ее сохранения на нынешнем уровне и перенесения внимания регулятора на усиление трансмиссионного механизма монетарной политики для повышения эффективности мер, принятых в 2021 году. По его словам, в этом случае возрастет вероятность повышения учетной ставки на следующем заседании НБУ в начале марта при сохранении текущего баланса рисков.

Банкир отметил, что с момента последнего заседания НБУ показатель базовой инфляции продолжил ускоряться, достигнув 7,9% за декабрь (г/г), а цены в промышленном секторе под влиянием энергоносителей достигли 62,2% на конец года.

Болдырев отметил ухудшение баланса инфляционных рисков в начале 2022 года за счет роста стоимости природного газа до 900?1000 $/тыс. куб. м, рост стоимости нефти на $85/баррель и удержание стоимости основных зерновых около многолетних максимумов.

«Вероятно сохранение цен таких групп сырья на высоких значениях до поступления новых урожаев, завершения отопительного сезона и снижения политического напряжения в Европе», — прогнозирует банкир.

Он отметил, что дальнейшая эскалация на границах Украины привела к активному оттоку части иностранного капитала и девальвации гривны на 4,0?4,5% с начала января, что также приведет к ухудшению инфляционных ожиданий.

В свою очередь, руководитель аналитического отдела Альфа-Банка Алексей Блинов ожидает на этой неделе повышения учетной ставки до 9,5?10% годовых.

«Несмотря на определенное замедление инфляции в конце 2021 года, ее траектория все равно заметно превышает траекторию НБУ. Становится все очевиднее, что перспектива возврата инфляции в целевой диапазон 4?6% в 2022 году крайне маловероятна. К тому же проинфляционные риски усилились. Это сформировало предпосылки для дальнейшего повышения учетной ставки», — подчеркнул он.

По словам аналитика, даже с учетом будущего повышения ставки монетарная политика в Украине не станет жесткой — вероятнее всего, речь идет о завершении перехода из стимулирующей зоны в нейтральную.

Главный менеджер по макроэкономическому анализу Райффайзен Банка Сергей Колодий объясняет, что повышение учетной ставки 20 января вполне возможно «с учетом роста геополитических рисков, дорогих энергоресурсов и вероятного снижения аппетита к рискам со стороны глобальных инвесторов на фоне ожиданий относительно трех-четырех повышений базовой процентной ставки ФРС».

В то же время, он не исключает возможности дальнейшего повышения ставки в марте, даже если темпы инфляции и дальше будут снижаться. Учетная ставка НБУ уже сейчас выше предыдущего прогноза, поэтому однозначно траектория базовой ставки будет изменена в сторону повышения, добавил банкир.