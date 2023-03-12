Нова пошта змінила умови кур'єрської доставки посилок

Нова пошта зробила популярну послугу кур'єрської доставки посилок ще зручнішою для українців. За допомогою функції "Перенести доставку" клієнти поштового оператора зможуть керувати часом та датою прибуття кур'єра дистанційно.

Нова пошта змінила умови кур'єрської доставки посилок: яку послугу запустили для клієнтів

На офіційній сторінці Нової пошти на Facebook повідомляється, що новий сервіс "Перенести доставку" дозволяє клієнтам перенести час та дату отримання посилки на зручний для себе.

Завдяки такій послузі з'явиться можливість не прив'язуватись до графіку роботи кур'єра та вільно планувати свій день. Послуга абсолютно безкоштовна та включена у вартість доставки.

Перенести доставку можна в мобільному додатку "Нова пошта", на сайті компанії (через трекінг посилки), або зателефонувавши до центру підтримки клієнтів за номерами:

  • 38 098 4 500 609
  • 38 050 4 500 609
  • 38 044 4 500 609
  • 38 093 4 500 609
Нова пошта змінила умови кур'єрської доставки посилок: яку послугу запустили для клієнтів

Як замовити послугу "Перенести доставку" у мобільному додатку "Нова пошта":

  • Після інформування про створення посилки або виїзд кур'єра для доставки перейдіть за посиланням на трекінг на сайті Нової пошти (номер ЄП буде додано автоматично) або в мобільному додатку;
  • Зайдіть у Меню та виберіть сервіс "Перенести доставку";
  • Введіть номер телефону для авторизації та підтвердіть його за допомогою SMS-коду.
  • У списку доступних дат та інтервалів часу виберіть потрібну дату
  • Підтвердіть замовлення сервісу та чекайте на прибуття кур'єра в зазначений вами термін.

Послуга поширюється на такі типи доставки:

  • "Відділення-Адреса";
  • "Адреса-Адреса";
  • "Поштомат-Адреса".

Раніше повідомлялося, як збільшується вартість відправки посилок після їхнього пакування співробітниками Нової пошти.


Лобанова Єлизавета, Тудей





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