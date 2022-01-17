За время пандемии состояние 10 богатейших людей мира выросло вдвое
За время пандемии covid-19 общее состояние десяти богатейших людей планеты выросло вдвое — с $700 млрд до $1,5 трлн. Об этом пишет РБК со ссылкой на отчет некоммерческой организации Oxfam.
10 богатейших людей мира
В список 10 богатейших людей мира, по версии Forbes, входят:
- Илон Маск (США) — $268,1 млрд;
- Джефф Безос (США) — $188 млрд;
- Бернард Арно и семья (Франция) — $187,5 млрд;
- Билл Гейтс (США) — $134,5 млрд;
- Ларри Эллисон (США) — $120,1 млрд;
- Ларри Пейдж (США) — $119,4 млрд;
- Марк Цукерберг (США) — $117,5 млрд;
- Уоррен Баффет (США) — $116,9 млрд;
- Сергей Брин (США) — $115,1 млрд;
- Стив Балмер (США) — $98,5 млрд.
По словам исполнительного директора Oxfam International Габриэлы Бухер, сейчас у 10 богатейших людей «в шесть раз больше богатства, чем у самых бедных 3,1 млрд человек».
В докладе организации говорится, что если бы они расходовали по $1 млн в день, самым богатым людям потребовалось бы 414 лет, чтобы потратить свое состояние. За это же время доходы 99% людей на планете уменьшились. Более 160 млн человек оказались за чертой бедности.
В Евросоюзе и Великобритании состояние миллиардеров увеличилось на €642 млрд (+46%) с начала пандемии.
Сейчас 107 самых богатых людей Западной Европы владеют большим состоянием (€1377 млрд), чем 179 млн граждан (€1374 млрд евро), отмечают аналитики Oxfam.
«Неравенство в таких темпах и масштабах происходит по собственному выбору, а не случайно. Наши экономические структуры не только сделали всех нас незащищенными от пандемии, но и активно позволяют тем, кто уже чрезвычайно богат и могуществен, использовать этот кризис для собственной выгоды», — считает Бухер.
Для изменения ситуации эксперты предлагают облагать большим налогом на капитал самых богатых людей и наиболее прибыльные компании, инвестировать эти средства в здравоохранение и социальную защиту, отказаться от правил интеллектуальной собственности в отношении технологий вакцинации против covid-19, установить более строгие правовые стандарты для защиты работников и другое.
Расчеты Oxfam основаны на рейтинге миллиардеров Forbes за 2021 год, а также данных Credit Suisse и Всемирного банка.