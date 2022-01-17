За время пандемии состояние 10 богатейших людей мира выросло вдвое

За время пандемии covid-19 общее состояние десяти богатейших людей планеты выросло вдвое — с $700 млрд до $1,5 трлн. Об этом пишет РБК со ссылкой на отчет некоммерческой организации Oxfam.

За время пандемии состояние 10 богатейших людей мира выросло вдвое
Фото: korrespondent.net

10 богатейших людей мира

В список 10 богатейших людей мира, по версии Forbes, входят:

  • Илон Маск (США) — $268,1 млрд;
  • Джефф Безос (США) — $188 млрд;
  • Бернард Арно и семья (Франция) — $187,5 млрд;
  • Билл Гейтс (США) — $134,5 млрд;
  • Ларри Эллисон (США) — $120,1 млрд;
  • Ларри Пейдж (США) — $119,4 млрд;
  • Марк Цукерберг (США) — $117,5 млрд;
  • Уоррен Баффет (США) — $116,9 млрд;
  • Сергей Брин (США) — $115,1 млрд;
  • Стив Балмер (США) — $98,5 млрд.

По словам исполнительного директора Oxfam International Габриэлы Бухер, сейчас у 10 богатейших людей «в шесть раз больше богатства, чем у самых бедных 3,1 млрд человек».

В докладе организации говорится, что если бы они расходовали по $1 млн в день, самым богатым людям потребовалось бы 414 лет, чтобы потратить свое состояние. За это же время доходы 99% людей на планете уменьшились. Более 160 млн человек оказались за чертой бедности.

В Евросоюзе и Великобритании состояние миллиардеров увеличилось на €642 млрд (+46%) с начала пандемии.

Сейчас 107 самых богатых людей Западной Европы владеют большим состоянием (€1377 млрд), чем 179 млн граждан (€1374 млрд евро), отмечают аналитики Oxfam.

«Неравенство в таких темпах и масштабах происходит по собственному выбору, а не случайно. Наши экономические структуры не только сделали всех нас незащищенными от пандемии, но и активно позволяют тем, кто уже чрезвычайно богат и могуществен, использовать этот кризис для собственной выгоды», — считает Бухер.

Для изменения ситуации эксперты предлагают облагать большим налогом на капитал самых богатых людей и наиболее прибыльные компании, инвестировать эти средства в здравоохранение и социальную защиту, отказаться от правил интеллектуальной собственности в отношении технологий вакцинации против covid-19, установить более строгие правовые стандарты для защиты работников и другое.

Расчеты Oxfam основаны на рейтинге миллиардеров Forbes за 2021 год, а также данных Credit Suisse и Всемирного банка.

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