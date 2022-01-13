Украина заняла 55 место в рейтинге лучших стран для работы и путешествий

Согласно результатам исследования сервиса momondo, Украина заняла 55-ю позицию среди стран, которые чаще всего выбирают для работы и путешествий, пишет AIN.UA.

Украина заняла 55 место в рейтинге лучших стран для работы и путешествий
Фото: rbc.ua

Рейтинг

В топ-10 лучших стран, объединяющих удобные условия труда и возможности для путешествий, вошли:

  • Португалия
  • Испания
  • Румыния
  • Маврикий
  • Япония
  • Мальта
  • Коста-Рика
  • Панама
  • Чехия
  • Германия

Как отмечается, занявшую первое место Португалию отметили за относительно низкую стоимость жизни, хорошую погоду, большое количество мест для отдыха и низкий уровень преступности.

Кроме того, страна предлагает визы для цифровых кочевников, а местные жители имеют высокий уровень владения английским языком. В рейтинге momondo Португалия получила отметку 100/100 и признана лучшей страной для удаленной работы в мире.

Второе место занимает Испания с отметкой 93/100. В momondo отметили высокую скорость интернета, большое количество коворкингов и возможность получить визу для фрилансеров. Одновременно Румыния, закрывшая топ-3 рейтинга стран для удаленной работы, известна привлекательными ценами на долгосрочную аренду жилья и еду.

Украина заняла 55-ю позицию в мировом рейтинге, опередив такие страны как Черногория, Новая Зеландия, США, Южная Африка и другие. momondo отдал стране 54 балла из 100, отметив одни из самых низких цен на аренду гостиниц и квартир на короткие сроки, стоимость проезда и проживания. Низшую оценку Украина получила при нестабильных погодных условиях.

Методология исследования

Чтобы составить рейтинг, momondo проанализировал 111 стран на основе 22 факторов из 6 различных категорий: «Путешествия», «Цены», «Здоровье и безопасность», «Удаленная работа», «Развлечения» и «Погода».

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