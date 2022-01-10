Инфляция в 2021 году стала самой большой с 2017 года

Инфляция в Украине в 2021 году составила 10,0% и стала самой высокой за последние четыре года, свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

"Инфляция на потребительском рынке в декабре 2021 г. по сравнению с ноябрем 2021 г. составила 0,6%, за год в целом – 10,0%. Базовая инфляция в декабре 2021 г. по сравнению с ноябрем 2021 г. составила 0,4% , за год в целом – 7,9%", - говорится в сообщении.

В последний раз инфляция в Украине была больше, чем 10%, в 2017-м году (13,7%). В последние два года ее вообще удавалось удержать в целевом коридоре 5%+/-1 п.п.

Напомним, что фактическая потребительская инфляция в конце 2021 года начала замедляться, но медленнее, чем ожидалось. В связи с этим Национальный банк в декабре в пятый раз с начала года поднял учетную ставку - с 8,5% до 9,0%.

В ноябре потребительская инфляция в годовом измерении составила 10,3%.