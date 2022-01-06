Налог на Google вступает в силу в 2022 году

В 2022 году в Украине вступает в силу "налог на Google ", который повлечет за собой существенные изменения для всех граждан страны, которые пользуются различными онлайн-сервисами.

Под понятием "Налог на Google " кроется повышение НДС на электронные услуги. Разумеется, это приведет к подорожанию сервисов для обычных потребителей. Так, украинцы с января 2022 года вынуждены будут платить дороже за рекламные услуги, программное обеспечение, доступ к изображениям, текстам и информации, видеоматериалам.

Согласно налоговым изменениям, которые вступили в силу с 1 января 2022 года, повышенный налог обязали платить ФЛП и юридические лица. При этом, если юрлицо не зарегистрировано, как плательщик НДС, то это не освобождает его от уплаты налога на электронные услуги.

Подорожают также и покупки в интернет-магазинах. Так, Amazon и ecommerce-сервис eBay уже прибавили к стоимости своих услуг 20% налога на добавленную стоимость (НДС).

"Налог на Google " увеличит на 20% стоимость онлайн-игр для геймеров в сервисах Epic Games Store и Steam на ПК, а также PlayStation. Стоимость инди-проектов на ПК вырастет на 50-90 гривен.

Google, Facebook и Instagram заранее предупреждали пользователей о повышении цен на рекламу.