Налог на Google вступает в силу в 2022 году

В 2022 году в Украине вступает в силу "налог на Google", который повлечет за собой существенные изменения для всех граждан страны, которые пользуются различными онлайн-сервисами.

Налог на Google: украинцев предупредили о значительном подорожании всех интернет-услуг

Под понятием "Налог на Google" кроется повышение НДС на электронные услуги. Разумеется, это приведет к подорожанию сервисов для обычных потребителей. Так, украинцы с января 2022 года вынуждены будут платить дороже за рекламные услуги, программное обеспечение, доступ к изображениям, текстам и информации, видеоматериалам.

Согласно налоговым изменениям, которые вступили в силу с 1 января 2022 года, повышенный налог обязали платить ФЛП и юридические лица. При этом, если юрлицо не зарегистрировано, как плательщик НДС, то это не освобождает его от уплаты налога на электронные услуги.

Подорожают также и покупки в интернет-магазинах. Так, Amazon и ecommerce-сервис eBay уже прибавили к стоимости своих услуг 20% налога на добавленную стоимость (НДС).

Налог на Google: украинцев предупредили о значительном подорожании всех интернет-услуг

"Налог на Google" увеличит на 20% стоимость онлайн-игр для геймеров в сервисах Epic Games Store и Steam на ПК, а также PlayStation. Стоимость инди-проектов на ПК вырастет на 50-90 гривен.

Google, Facebook и Instagram заранее предупреждали пользователей о повышении цен на рекламу.

Напомним, Google закрыл доступ к некоторым файлам на "Диске". Пользователей ждет целый ряд ограничений.


Шевченко Лилия, Тудей

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