Украина свела бюджет-2021 с дефицитом 166,8 млрд гривен

Общий фонд государственного бюджета Украины за 2021 год выполнен с дефицитом 166,8 млрд гривен, тогда как в законе о госбюджете он был прописан на уровне 220,9 млрд гривен.

Об этом сообщило Министерство финансов со ссылкой на оперативные данные Государственной казначейской службы.

Дефицит госбюджета профинансирован за счет заимствований, размер которых в прошлом году составил 602,8 млрд гривен.

Доходы общего фонда госбюджета в 2021 году составили 1 084,1 млрд гривен (на 2,8% больше, чем планировалось), а расходы – 1 257,8 млрд гривен (на 1,6% меньше, чем планировалось).

По платежам, уплату которых в бюджет контролирует Государственная налоговая служба, поступления составили 614,4 млрд грн, роспись выполнена на 103,1% (+18,4 млрд грн), в том числе по основным платежам:

налогу на доходы физических лиц и военному сбора – 137,6 млрд грн;

налога на прибыль предприятий – 147,8 млрд грн;

рентной платы за пользование недрами – 53,5 млрд грн;

акцизного налога с производимых в Украине товаров – 68,7 млрд грн;

налога на добавленную стоимость – 155,8 млрд грн (собрано 315,5 млрд, возмещено 159,7 млрд).

По платежам, уплату которых в бюджет контролирует Государственная таможенная служба, поступления составили 409,3 млрд гривен, роспись выполнена на 103,2% (+12,6 млрд грн), в том числе по основным платежам:

налог на добавленную стоимость - 380,3 млрд гривен

ввозной пошлины – 26,6 млрд гривен

Напомним, что бюджет 2022 года предусматривает доходы 1,18 трлн гривен (по общему фонду) и расходы - 1, 35 трлн гривен. Предельный объем дефицита бюджета по общему фонду не должен превышать 160,3 млрд. гривен.