"Дия" будет предупреждать о проверке кредитной истории банками

Это будет работать по умолчанию, обновлять приложение не нужно.

В приложении государственных услуг "Дия" запустили новую услугу - теперь пользователям будут поступать уведомления о кредитах или проверке банками их кредитной истории.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram-канале.

"Сегодня запускаем в Дии важную функцию push-сообщения о кредитах или проверке кредитной истории", - написал он.

Теперь, когда банк будет проверять кредитную историю или открывать новый счет - в "Дии" сразу отобразится push-сообщение.

Это уже работает по умолчанию, обновлять "Дию" не нужно.

"Если в "Дии" поступит уведомление о новом кредите, который вы не открывали, то можно сразу из приложения перейти по ссылке в Украинское бюро кредитных историй и написать жалобу. Кроме того, если увидите уведомление о том, что кто-то проверяет вашу кредитную историю, чтобы открыть новый кредит, вы сможете быстро среагировать", – отметил Федоров.

Напомним, ранее в "Дии" появилась возможность оформить субсидию и подать заявление на пересчет пенсии. В начале ноября прошлого года Верховная Рада разрешила менять прописку через Интернет и без походов в военкомат. После этого Минцифры запустила в "Дии" услугу изменения места проживания, пока она находится в режиме бета-тестирования.