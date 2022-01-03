РоSSия с начала года втрое снизила транзит газа в Словакию через Украину

Если 31 декабря 2021 года соответствующая заявка была 83,8 млн куб. м, то на 1 января 2022 г. она упала до 49,5 млн. куб. м.

РоSSия с начала года втрое снизила транзит газа в Словакию через Украину
Фото: utg.ua

Прокачка роSSийского газа через Украину в направлении Словакии в начале января 2022 года упала втрое.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные словацкого газотранспортного оператора Eustream.

Так, если 31 декабря 2021 г. соответствующая заявка была 83,8 млн куб. м, то на 1 января 2022 г. она упала до 49,5 млн. куб. м, на 2 января – до 35,5 млн. куб. м, а на 3 января – до 26,1 млн. куб. м.

Всего в 2021 году среднесуточная прокачка через пункт "Вельке Капушаны" составила 76,6 млн куб. м.

Согласно оперативным данным "Оператора ГТС Украины", поступление газа через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" и ГИС "Сохрановка" на роSSийско-украинской границе 31 декабря 2021 года составило 103,5 млн куб. м, 1 января 2022 – 76 млн. куб. м, 2 января – 61,3 млн. куб. м при оплачиваемых "Газпромом" 110 млн куб. м/сут.

Текущий транзитный контракт между "Газпромом" и "Нафтогазом" действует до конца 2024 года и обязывает РоSSию транспортировать через Украину минимум 40 млрд кубометров газа в год.

Напомним, замглавы МИД РоSSии Александр Панкин заявил, что РоSSия не обязана поставлять весь газ в Европу через Украину.

Директор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон не исключает, что РоSSия этой зимой может остановить транзит газа через территорию Украины.

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