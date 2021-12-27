Пограничники обнаружили в Донецкой области контрафактных сигарет на почти 600 тыс. грн

Сигареты обнаружили оперативники Краматорского пограничного отряда.

Пограничники в Донецкой области изъяли из незаконного оборота более 12 тысяч пачек сигарет. Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ.

Сигареты обнаружили оперативники Краматорского пограничного отряда совместно с полицией и прокуратурой.

В рамках уголовного производства они провели обыски нескольких мест незаконного хранения и реализации контрафактных сигарет в городах Бахмут, Северск и Часов Яр Донецкой области.

Фото: dpsu.gov.ua

"В ходе обысков правоохранители обнаружили более 12 тысяч пачек сигарет с марками акцизного налога, содержащими признаки подделки", - говорится в сообщении.

Обнаруженные табачные изделия изъяли представители Национальной полиции. Общая сумма оценки изъятого товара составляет более 570 тысяч гривен.

Фигурантам дела грозит уголовная ответственность, предусмотренная ст. 199 Уголовного кодекса Украины.

Фото: dpsu.gov.ua

Напомним, полиция Киева изъяла партию контрафактных электронных сигарет на общую стоимость 700 тыс. гривен. Правонарушители производили и реализовывали товар без марок акцизного сбора в подвальном помещении в центре столицы.

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