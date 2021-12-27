Пограничники обнаружили в Донецкой области контрафактных сигарет на почти 600 тыс. грн
Сигареты обнаружили оперативники Краматорского пограничного отряда.
Пограничники в Донецкой области изъяли из незаконного оборота более 12 тысяч пачек сигарет. Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ.
Сигареты обнаружили оперативники Краматорского пограничного отряда совместно с полицией и прокуратурой.
В рамках уголовного производства они провели обыски нескольких мест незаконного хранения и реализации контрафактных сигарет в городах Бахмут, Северск и Часов Яр Донецкой области.
"В ходе обысков правоохранители обнаружили более 12 тысяч пачек сигарет с марками акцизного налога, содержащими признаки подделки", - говорится в сообщении.
Обнаруженные табачные изделия изъяли представители Национальной полиции. Общая сумма оценки изъятого товара составляет более 570 тысяч гривен.
Фигурантам дела грозит уголовная ответственность, предусмотренная ст. 199 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, полиция Киева изъяла партию контрафактных электронных сигарет на общую стоимость 700 тыс. гривен. Правонарушители производили и реализовывали товар без марок акцизного сбора в подвальном помещении в центре столицы.