Пограничники обнаружили в Донецкой области контрафактных сигарет на почти 600 тыс. грн

Пограничники в Донецкой области изъяли из незаконного оборота более 12 тысяч пачек сигарет. Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ.

Сигареты обнаружили оперативники Краматорского пограничного отряда совместно с полицией и прокуратурой.

В рамках уголовного производства они провели обыски нескольких мест незаконного хранения и реализации контрафактных сигарет в городах Бахмут, Северск и Часов Яр Донецкой области.

Фото: dpsu.gov.ua

"В ходе обысков правоохранители обнаружили более 12 тысяч пачек сигарет с марками акцизного налога, содержащими признаки подделки", - говорится в сообщении.

Обнаруженные табачные изделия изъяли представители Национальной полиции. Общая сумма оценки изъятого товара составляет более 570 тысяч гривен.

Фигурантам дела грозит уголовная ответственность, предусмотренная ст. 199 Уголовного кодекса Украины.

Фото: dpsu.gov.ua