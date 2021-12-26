За неделю действия программы естьПоддержка продажи книг на Yakaboo выросли втрое

С 19 по 24 декабря платформа продала 168,4 тысяч книг.

За неделю действия программы естьПоддержка продажи книг на Yakaboo выросли втрое

В течение первой недели получения украинцами денег по государственной программе естьПоддержка на национальной книжной платформе Yakaboo ежедневное количество заказов выросло втрое. Об этом стало известно из официального уведомления платформы. С 19 по 24 декабря украинцы приобрели на Yakaboo 168,4 тысячи книг.

В канун новогодних праздников в ТОПе продаж платформы оказались детские книги (25%), художественная литература (18%) и нон-фикшн (бизнес, деньги, экономика – 9%, воспитание детей, книги для родителей – 7%, биографии и мемуары – 5 %).

«За неделю мы обработали 60 тысяч заказов и прислали клиентам 168,4 тысяч книг. Ежедневно мы обрабатываем около 30 тысяч обращений во всех каналах коммуникации с клиентами. И мы единственные, кто действительно справляется сейчас с такой нагрузкой. Онлайн-магазин, огромный состав и современные логистические сервисы работают на полную мощность и 24/7», - отмечает СЕО книжной платформы Yakaboo Иван Богдан.

Проект естьПоддержка официально стартовал 19 декабря, хотя первые деньги начали поступать на карточки украинцев уже с 16 декабря, и именно с того момента начался настоящий бум на книги.

Напомним, по состоянию на 24 декабря заявки на получение 1000 гривен за вакцинацию подали 5 миллионов украинцев.

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