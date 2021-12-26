Тысячу за вакцинацию начали начислять государственные банки

Более 3,6 млн человек уже открыли специальные счета в этих банках.

В субботу, 24 декабря, деньги по программе естьПоддержка начали насчитывать ПриватБанк, Сбербанк и Укргазбанк.

Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации Украины.

Более 3,6 млн человек уже открыли специальные счета в этих банках.

В общей сложности 5 млн украинцев уже подали заявки на получение 1000 грн от государства.

6 млн уже открыли специальную карту, всего было потрачено 270 млн грн.

"Подать заявку в "Действие" на получение 1000 грн можно до 29 декабря включительно", - напомнили в ведомстве.

Напомним, в Украине к программе естьПоддержка по выплате 1000 грн украинцам, прошедшим полный курс вакцинации, в настоящее время привлечены шесть банков. Это "Монобанк", "ПриватБанк", "А-Банк", "Укргазбанк", "Альфа Банк", "Ощадбанк".

Еще 13 украинских банков готовятся присоединиться к услуге.

Как сообщалось, в рамках программы "естьПоддержка" выплату размером в 1000 грн уже получили 2,3 млн украинцев. В общей сложности они потратили уже 200 млн грн. На получение "ковидной тысячи" украинцы подали заявок на 4,5 млрд грн.