Китайские инвесторы переключились с недвижимости на дорогие часы

На фоне замедления экономического роста и повышенного внимания властей к сфере недвижимости китайские инвесторы стали реже покупать жилье и переключились на дорогие часы от Rolex и Patek Philippe. Об этом пишет Financial Times.

Китайские инвесторы переключились с недвижимости на дорогие часы
Фото: pinterest.com

Спрос растет

В разговоре с изданием несколько продавцов элитных часов сообщили, что в последние месяцы их бизнес активно растет, поскольку состоятельные китайцы отказываются от приобретения недвижимости в пользу предметов роскоши, пишет Forbes.

Импорт швейцарских часов в Китай за 10 месяцев этого года вырос на 40%, заявили FT эксперты.

Рынок жилья много лет был одним из главных пристанищ для инвесторов в Китае, однако на фоне коллапса крупнейшего застройщика страны Evergrande и нескольких других больших девелоперов он заметно просел, а цены на квартиры сильно упали, пишет FT.

Ситуация с Evergrande также вызвала повышенное внимание властей к сфере недвижимости, которые теперь стремятся пресечь «спекуляцию» с жильем.

В то же время элитные часы продолжают расти в цене. Инвестор Сэм Ю, владеющий компанией по производству электронагревателей и двумя квартирами в восточной провинции Цзянсу, в разговоре с FT отметил, что купленные им за 700?000 юаней (около $110?000) часы Patek Philippe — вполне «мудрое» вложение.

«Через два года я смогу продать эти часы с небольшой прибылью. С квартирой так не получится. Учитывая неопределенность [на рынке], поиск покупателя может занять много месяцев, если я не предложу большую скидку», — отметил он.

Преимущество часов и в их мобильности, которая позволяет при необходимости легко вывезти активы из Китая. Продавец премиальных часов в Шанхае Дэвид Ванг рассказал FT, что некоторые его клиенты готовы тратить на часы десятки тысяч долларов, чтобы обойти установленный властями годовой лимит на денежные переводы физлиц за границу в размере $50?000.

«Таможенники либо не заметят ваши часы, либо не будут знать, сколько они стоят. Это позволяет безопасно и эффективно вывозить деньги за границу», — отметил Ванг.

В результате спрос на дорогие часы в Китае заметно вырос. Согласно октябрьскому опросу CSG Intage, среди 1500 китайцев с годовым доходом больше 500?000 юаней (около $78?500), 88% состоятельных жителей КНР планируют сохранить или увеличить расходы на люксовые часы в ближайшие 12 месяцев.

«Верхний сегмент часового рынка сейчас очень сильный. Если вы зайдете в магазин Rolex, у них не будет достаточно часов, чтобы хватило всем клиентам», — отметил автор исследования Саймон Тай.

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