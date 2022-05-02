В Украине возобновили куплю-продажу недвижимости
В Украине возобновлено проведение государственной регистрации прав собственности на недвижимое имущество. Об этом
С началом широкомасштабной вооруженной агрессии РоSSийской Федерации против Украины работа реестров была остановлена для безопасности и защиты данных.
Со временем доступ к части реестров был восстановлен на определенной части территории Украины, а также определены особенности нотариальной деятельности и функционирования единых и государственных реестров в условиях военного положения.
«Следующим шагом стало нормирование особенностей предоставления нотариальных услуг, в частности по удостоверению сделок с недвижимостью, а также доступа к Государственному реестру прав на недвижимое имущество и Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, с целью возобновления функционирования рынка недвижимости и государственной регистрации прав на нее и бизнеса», — заявили в министерстве.
Согласно постановлению правительства, в условиях военного положения и в течение одного месяца со дня его прекращения или отмены нотариальные действия совершаются с учетом особенностей (запретов).
Что запрещено
Украинцы не могут:
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совершать действия по доверенности от имени физических лиц;
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передавать имущество в уставный капитал или получать в связи с выходом из общества;
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отчуждать недвижимость раньше чем через месяц;
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совершать нотариальные действия вне области
и т. д.