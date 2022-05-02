В Украине возобновили куплю-продажу недвижимости

В Украине возобновлено проведение государственной регистрации прав собственности на недвижимое имущество. Об этом пишет «Экономическая правда» со ссылкой на Министерство юстиции.

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С началом широкомасштабной вооруженной агрессии РоSSийской Федерации против Украины работа реестров была остановлена для безопасности и защиты данных.

Со временем доступ к части реестров был восстановлен на определенной части территории Украины, а также определены особенности нотариальной деятельности и функционирования единых и государственных реестров в условиях военного положения.

«Следующим шагом стало нормирование особенностей предоставления нотариальных услуг, в частности по удостоверению сделок с недвижимостью, а также доступа к Государственному реестру прав на недвижимое имущество и Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, с целью возобновления функционирования рынка недвижимости и государственной регистрации прав на нее и бизнеса», — заявили в министерстве.

Согласно постановлению правительства, в условиях военного положения и в течение одного месяца со дня его прекращения или отмены нотариальные действия совершаются с учетом особенностей (запретов).

Что запрещено

Украинцы не могут: