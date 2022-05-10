Рынок недвижимости в Украине возобновил работу. Как мониторить свою недвижимость во время войны

Реестр прав возобновил свою работу. Сейчас количество возможных операций ограничено, а регистрировать сделки может только определенный круг нотариусов. Об этом сообщает Опендатабот, ссылаясь на сообщение Минюста.

Рынок недвижимости в Украине возобновил работу. Как мониторить свою недвижимость во время войны
фото: epravda.com.ua

В условиях военного положения осуществлять операции с ценным имуществом может 3 нотариуса — все они изложены в реестре нотариусов Опендатабота с соответствующим примечанием. Некоторые специалисты включены в список с оговоркой о запрете для них отдельных нотариальных действий.

Нотариусы могут удостоверять:

  • договоры по отчуждению, разделу (выделу) недвижимого имущества;
  • наследственные договоры;
  • договоры ипотеки, о замене кредитора (отступления прав требования) по кредитному договору и/или договору ипотеки, удовлетворению требований ипотекодержателя, установлению доверительной собственности на недвижимое имущество;
  • договоры об определении размера долей в праве общей собственности, раздела общего имущества супругов (выделения из него);
  • договоры ссуды, найма (аренды), лизинга здания или другого капитального сооружения (их отдельной части) сроком не менее трех лет;
  • договоры отчуждения ценных бумаг, корпоративных прав, в том числе договоров о внесении изменений в такие договоры или их расторжении (прекращении);
  • доверенности на право распоряжения недвижимым имуществом, управление и распоряжение ценными бумагами, корпоративными правами, на право доступа к индивидуальному банковскому сейфу;
  • удостоверять подлинность подписи на актах приемки-передачи доли (части доли) в уставном (складочном) капитале (уставном фонде) юридического лица;
  • выдавать свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе супругов (бывшего из супругов) на основании их совместного заявления, свидетельства о приобретении имущества по публичным торгам (электронным аукционам), в том числе несостоявшихся.

В Опендатаботе могут отображаться только данные о земельных участках в собственности. Однако, подписавшись на мониторинг за владельцем (ИНН физического лица или код ЕГРПОУ юридического лица), можно отслеживать изменения в реестрах, связанных со всем вашим имуществом — квартирами и земельными участками.

Как подключить мониторинг имущества

  1. Откройте Опендатабот и запросите владельца (введите ИНН физического лица или код ЕГРПОУ юридического лица).

  2. Нажмите кнопку «Подписаться».

  3. Получайте уведомления при внесении изменений в объекты недвижимости из выбранного вами списка.

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