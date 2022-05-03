В Украине запустился рынок недвижимости: сколько стоят квартиры в Буче, Ирпене и других пригородах Киева

В Украине заработали государственные реестры, и граждане снова могут оформлять сделки по купле-продаже квартир у нотариусов. Рынок недвижимости в регионах, где нет боевых действий, снова возрождается. В частности, за последнюю неделю появилось больше предложений по продаже жилья в пригородах Киева .

Так, на сайтах по поиску недвижимости появились десятки новых объявлений о продаже квартир в Ирпене, который был освобожден от оккупантов. Например, однокомнатную квартиру площадью 42 м кв. продают за $57 тыс., а "двушку" с такой же площадью – за $70 тыс. Есть в Ирпене и варианты по 100 000 долларов (2 940 520 грн) с ремонтом.

Двухкомнатную квартиру без ремонта площадью 60 кв м можно купить за 43 000 дол. (1 264 423 грн). Самые бюджетные варианты - это 1-к квартиры 25 кв м, которые продаются в среднем за 30 000 долларов.

В Буче также есть предложения о покупке квартир, но их значительно меньше. Двухкомнатную квартиру на 60 м кв. с дизайнерским ремонтом здесь можно купить за 88 500 дол. (2 602 360 грн). Это дешевле, чем эта же квартира стоила бы до войны. Есть объявления, в которых квартиру-студию на 20 м кв. владельцы предлагают купить за 18 500 дол. (543 996 грн). Цены на трехкомнатные квартиры площадью 78 м кв колеблются около 45 990 дол. (1 352 345 грн).

В Киеве также активно начали продавать жилье после открытия реестров. Порядок цен по районам столицы отличается. Есть варианты как за 90 000 дол. (2 731 461 грн), так и в два раза дороже – 180 000 дол. (5 462 922 грн).

Напомним, переселенцы в Украине получат бесплатное временное жилье в новостройках.