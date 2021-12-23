"Нафтогаз" планирует выпустить евробонды на $1 млрд для закупки газа

"Важно, чтобы компания была прибыльной в этом году. Над этим мы работаем".

"Нафтогаз" планирует выпустить евробонды на $1 млрд для закупки газа
Фото: facebook.com/NaftogazGroup

НАК "Нафтогаз Украины" планирует в 2022 году выпустить еврооблигации на 1 млрд долларов для закупки газа на следующий отопительный сезон.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал глава правления компании Юрий Витренко.

"Мы в любом случае будем закупать газ, потому что нам не хватает собственной добычи, по крайней мере, пока не снизится потребление всех наших клиентов. НАК собирается в следующем году выпускать еврооблигации, привлекать деньги на международных рынках капитала. Поэтому важно, чтобы национальная компания была прибыльной в этом году. Над этим мы усиленно работаем", – сказал он.

По его словам, во втором квартале 2021 года "Нафтогаз" вышел на прибыль, но не компенсировал убытки первого квартала.

"Поэтому за полугодие компания все равно оставалась убыточной. Остается очень много проблем, но есть надежда, если все получится, и все наши контрагенты выполнят свои обязательства. Тогда компания станет прибыльной по результатам года. Многое зависит также и от действий регулятора, правительства и парламента. Это позволит в следующем году разместить успешно свои еврооблигации и привлечь большую сумму денег, свыше 1 миллиарда долларов", - сказал Витренко.

Он также отметил важность своевременных расчетов со стороны контрагентов, в первую очередь, поставок газа населению в рамках балансирующей группы. "Потому что платежи наших контрагентов за газ, который мы поставим в этом отопительном сезоне, позволяют нам закупить его на следующий отопительный сезон", - сказал Витренко.

Руководитель "Нафтогаза" добавил, что закупка газа начнется не сейчас. "Если я вижу, что цены сейчас с поставкой весной ниже, чем цены с поставкой зимой, то покупать в разы более дорогой газ я могу только в том случае, если я знаю, что я зимой его продам, притом не в убыток. Покупать сейчас дороже, не понимая, кому такой газ нужен – это значит умышленно наносить ущерб национальной компании", - сказал он.

Напомним, что последний раз "Нафтогаз" размещал еврооблигации в 2019 году. В октябре 2020 года компания хотела выкупить один из вращающихся на рынке выпусков за счет новых семилетних бондов, но затем отказалась от этих планов.

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