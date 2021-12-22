40 компаний из списка СНБО сменили название после внедрения санкций — Опендатабот

40 украинских юридических лиц изменили свое название после введения в отношении их санкций Советом национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). Об этом говорится в сообщении Опендатабота.

40 компаний из списка СНБО сменили название после внедрения санкций — Опендатабот
Фото: 5.ua

Как отмечает Опендатабот, это 12% всех компаний из санкционного списка, не имеющих права работать на территории Украины. Сейчас в перечне размещено 333 украинских юрлица.

Большинство компаний, в отношении которых в настоящее время введены санкции, оказались там из-за действий, создающих угрозы национальным интересам, национальной безопасности, содействия террористической деятельности и т. д.

Чем опасно сотрудничество

Смена названия не убирает санкции с компании. Статус юрлица не меняется, так как остается неизменным его регистрационный код. В то же время контрагентам, попавшим на «оборотней», контракт с такой компанией может привести к материальному и репутационному ущербу.

«Очевидно, изменение названия юридического лица направлено на возможность продления его хозяйственной деятельности несмотря на действующие санкции. Но, конечно, такие действия только введение в заблуждение и не могут снять с компании ограничения. Чтобы обезопасить бизнес и не попасть в ловушку с подсанкционной компанией, нужно всегда проверять контрагента по коду ЕГРПОУ», — комментирует руководитель корпоративных продуктов Опендатабота Федор Сафир.

Как проверить бизнес на «санкционность»

Чтобы проверить любой бизнес на «санкционность», установите Опендатабот в своем мессенджере и введите код компании. В случае, когда в отношении предприятия введены санкции, информация об этом будет размещена в карточке компании.

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