?Украинцы подали заявок на получение "ковидной тысячи" на 4,5 млрд грн

Украинцы подали заявок на получение 1 тыс. гривен в рамках программы "еПоддержка" на 4,5 млрд. грн.

Об этом сообщила первый вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко, передает "Интерфакс-Украина".

"На сегодняшний день 5,5 млн украинцев открыли соответствующие карты в банках, 4,5 млн - подали заявки в "Дии". Более 2,3 млн украинцев уже получили выплату. Более 200 млн грн уже потрачено", - рассказала она на брифинге.

Свириденко отметила, что чаще всего деньги тратят на покупку книг, кинотеатры и театры.

"У нас в бюджете предусмотрено 8 млрд грн на эти цели... В следующем году планируется модификация, расширение программы", – добавила министр.

Свириденко также добавила, что заявки в онлайн-режиме украинцы смогут подавать со второго-третьего квартала 2022 года.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров уточнил: "Системные книги (по сумме использования таких выплат, - ред.) на первом месте". Он отметил, что в настоящее время к программе "еПоддержка" подключены шесть банков: А-Банк, ПриватБанк, Укргазбанк, Сбербанк, monobank, Альфа-Банк. Еще 13 банков – в процессе подключения.

Напомним, 19 декабря стартовал проект "еПоддержка", участники которого могут получить 1 тыс. грн за полный курс вакцинации против коронавируса. Средства можно получить только с приложением "Дия". Их следует потратить в течение четырех месяцев со дня начисления.

Для получения выплат в программе "еПоддержка" на первом этапе необходимо подать заявку в "Дии" до 29 декабря.

Тысячу гривен с виртуальных карт можно потратить на абонемент в спортзал или фитнес-клуб, билеты в кино, театр, музей, концертный зал или для поездок внутри страны – на внутренние авиа- и железнодорожные рейсы, а также на приобретение книг. Президент Владимир Зеленский также заявил о расширении программы и пообещал, что пенсионеры смогут потратить тысячу гривен на лекарства и другие социальные нужды.

По состоянию на 19 декабря, уже более трех миллионов украинцев успешно воспользовались услугой "еПоддержка".