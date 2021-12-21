АМКУ оштрафовал три связанные с Roshen компании на 283 млн гривен

Комитет нашел доказательства монополии компаний Порошенко на рынке патоки.

АМКУ оштрафовал три связанные с Roshen компании на 283 млн гривен
Фото: apostrophe.ua

Антимонопольный комитет оштрафовал три компании, связанные с Roshen, на общую сумму 283 млн. гривен.

Об этом сообщается на сайте комитета.

АМКУ установил, что компании "Интерстарч Украина", "Днепровский крахмалопаточный комбинат" и "Интеркорн Корн Просессинг Индастри", принадлежащие Алексею Порошенко, в 2018-2020 годах злоупотребляли монопольным положением на рынке крахмальной патоки.

Нарушения заключались в необоснованном повышении цен на патоку и сиропы в течение апреля-июня 2018 года, февраля-марта 2019 года и в октябре 2020 года, а также в установлении в течение 2018-2020 годов разных условий к равнозначным соглашениям с покупателями этого товара без обоснованных причин.

"Например, для одного из покупателей патоки в исследуемый период устанавливались эксклюзивно низкие цены. Объяснением этому может быть попытка группы таким образом помешать одному из своих крупнейших покупателей патоки перейти к конкуренту (импортеру) – ООО "Амилко" (Ростовская обл. РФ), а также не допустить переход к нему других покупателей патоки, чьи мощности расположены в восточной части Украины", - говорится в сообщении.

В это же время от ассоциации "Укркондпром" начали поступать предложения запретить ввоз патоки из РоSSийской Федерации, и 8 января 2019 правительственным постановлением №1154 такой запрет был введен.

Расследование дела длилось полтора года.

Комитет установил, что "Интерстарч", Днепровский КПК и "Интеркорн" в течение исследуемого периода были единственными производителями патоки на территории Украины, а вместе - самым крупным и мощным участником рынка (доля составила 65,49% в 2018 году, 93,86% в 2019 году году и 79,75% в 2020 году). Эта группа является единственным производителем кукурузного крахмала, а ее доля составила 74,26% в 2018 году и 96,79% в 2019 году.

Штраф для "Интерстарч" установлен в размере 210,2 млн гривен, Днепровского УПК – 47,5 млн гривен, для "Интеркорн" – 26,0 млн гривен.

Напомним, что несколько лет назад бывший президент и действующий нардеп Петр Порошенко переписал кондитерский бизнес на старшего сына Алексея.

У корпорации Roshen есть фабрики в Виннице, Киеве и Кременчуге. Ранее у компании также было предприятие в Мариуполе, которое было закрыто зимой 2014 года и впоследствии ликвидировано. За рубежом у Roshen есть предприятия в Венгрии, РоSSии (арестованные) и Литве.

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