Рефинанс Нацбанка. Четыре банка получили 685 миллионов

17 декабря Национальный банк провел количественный тендер по рефинансированию банков сроком до 28 дней, по результатам которого удовлетворена заявка четырех банков на сумму 685 млн грн по процентной ставке 10% годовых. Об этом говорится в данных НБУ .

Рефинанс Нацбанка. Четыре банка получили 685 миллионов
Фото: flickr.com

Задолженность банков

По состоянию на 16 декабря задолженность платежеспособных банков по рефинансированию составила 91,6 млрд грн.

Напомним

10 декабря НБУ провел количественный тендер по рефинансированию банков сроком до 27 дней, по результатам которого удовлетворена заявка четырех банков на сумму 610 млн грн по процентной ставке в размере 10% годовых.

Ранее «Минфин» писал, что Национальный банк опубликовал график проведения тендеров по поддержанию ликвидности банков сроком более 14 дней на период с 1 января по 31 марта 2022 года.

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