Рефинанс Нацбанка. Четыре банка получили 685 миллионов
17 декабря Национальный банк провел количественный тендер по рефинансированию банков сроком до 28 дней, по результатам которого удовлетворена заявка четырех банков на сумму 685 млн грн по процентной ставке 10% годовых. Об этом
Задолженность банков
По состоянию на 16 декабря задолженность платежеспособных банков по рефинансированию составила 91,6 млрд грн.
Напомним
10 декабря НБУ провел количественный тендер по рефинансированию банков сроком до 27 дней, по результатам которого удовлетворена заявка четырех банков на сумму 610 млн грн по процентной ставке в размере 10% годовых.
Ранее «Минфин» писал, что Национальный банк опубликовал график проведения тендеров по поддержанию ликвидности банков сроком более 14 дней на период с 1 января по 31 марта 2022 года.