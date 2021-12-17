АМКУ собрал доказательства монополии Roshen на рынке патоки

Антимонопольный комитет на следующей неделе намерен признать группу компаний, принадлежащих Алексею Порошенко и входящих в группу Roshen, монополистом на рынке патоки.

Об этом сообщается на сайте АМКУ.

Комитет в 2020 году открыл дело против компаний "Интерстарч Украина", "Днепровский крахмалопаточный комбинат" и "Интеркорн Корн Просессинг Индастри" по признакам злоупотребления монопольным положением на рынке крахмальной патоки и сиропов в течение 2018 - 2020 годов.

Принятие решения запланировано на 21 декабря.

Представлением, в частности, предлагается признать, что эти компании занимали монопольное положение на общегосударственном рынке первичной реализации патоки и сиропов, а также совершили два нарушения законодательства посредством злоупотребления своим положением.

Согласно выводам АМКУ, в течение 2018 года указанные компании группы Roshen устанавливали разные цены, а также разные условия приобретения патоки для кондитерских фабрик. В 2019 году, усилив рыночную позицию из-за запрета импорта из РоSSии патоки (сиропов), группа повысила цены на патоку собственного производства для всех покупателей.

Напомним, осенью 2019 года экс-президент и действующий нардеп Петр Порошенко начал переписывать кондитерский бизнес на старшего сына Алексея.