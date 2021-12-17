Рада планирует рассмотреть закон о накопительной пенсии в начале 2022 года

"Это крутая реформа. Стыдно, что мы в этом году не смогли хотя бы начать этот процесс".

Глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что парламент в начале 2022 года должен рассмотреть закон о запуске накопительной пенсионной системы.

Об этом он сказал журналистам в кулуарах парламента в пятницу, 17 декабря.

"Это крутая реформа. Мне очень стыдно, что мы в этом году не смогли хотя бы начать этот процесс. Там комплекс из шести законов. Ну, будем заниматься этим в январе", - сказал он.

Арахамия привел пример работы накопительной пенсионной системы в Америке.

"Я в 2004 году работал в США . Когда я впервые пришел на работу, мне говорят: "Вот твой пенсионный счет, сколько будешь сбрасывать?" Я спрашиваю: "А как это работает?" Отвечают: "Вот сколько ты скинул, работодатель удвоит эту сумму". У вас есть такое естественное желание сначала взять с работодателя как можно больше. Но от себя тоже надо "отщипнуть". Каждый месяц вы можете это менять. Фактически потом идет такой в реальном времени расчет, в зависимости от ваших вкладов, сколько будете получать в будущем, когда выйдете на пенсию. В США , кстати, эти средства можно инвестировать в недвижимость, акции и тому подобное", - рассказал он.

Также Арахамия рассказал, что в феврале будет представлен проект масштабной налоговой реформы, а голосовать за нее будут ориентировочно в марте.

Кроме того, одна из первых задач Рады на следующий год – принятие законопроектов президента об экономическом паспорте украинца.

Напомним, что украинское законодательство предусматривает два уровня государственного пенсионного обеспечения: солидарную систему (работающие обеспечивают пенсионеров) и накопительную (обязательные отчисления на пенсию). Сейчас действует только солидарная система, но у Пенсионного фонда есть хронический дефицит, который приходится закрывать из государственного бюджета.

Накопительную систему изначально планировали ввести с 2013 года, но постоянно откладывали.