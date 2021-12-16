США решили ускорить сворачивание антикризисной программы выкупа активов

Она завершится уже в марте 2022 года.

США решили ускорить сворачивание антикризисной программы выкупа активов
Фото: federalreserve.gov

Федеральная резервная система США объявила, что с января ускорит сворачивание антикризисной программы выкупа активов – на 30 млрд долларов в месяц вместо 15 млрд долларов.

Об этом сообщается на сайте ФРС.

Такими темпами программа полностью завершится уже в марте 2022 года.

Решение американского регулятора принято на фоне очень высокой для США инфляции и улучшений на рынке труда.

В ноябре уровень инфляции в США составил 6,8% в годовом выражении, что является самым большим показателем за последние 39 лет. В этой связи ФРС ухудшила прогноз инфляции на 2021 год с 4,2% до 5,3%.

Для ее замедления Федеральная резервная система планирует в 2022 г. повысить процентную ставку. Пока она остается в предыдущем диапазоне 0-0,25%, но прогноз по ней на следующий год изменился.

В 2022 году ФРС прогнозирует инфляцию в США на уровне 2,6%.

Программу агрессивной поддержки экономики и рынков ФРС развернула в марте 2020 года, когда мир начал вводить локдауны из-за пандемии коронавируса.

Американский регулятор начал скупать казначейские облигации и бонды, обеспеченные ипотекой, для стабилизации рынков. На это выделялось не менее 120 млрд. долларов в месяц. Осенью 2021 года ФРС начала сворачивать программу, и уже в ноябре ее объем сократился до 105 млрд долларов, а в декабре – до 90 млрд долларов.

Напомним, что мировая экономика из-за коронавируса пережила сильнейший экономический кризис со времен Второй мировой войны.

Украина вышла из коронакризиса во втором квартале 2021 года.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Минэкономики снизило предельные цены на бензин и дизтопливо. Как изменятся цены на АЗСМинэкономики снизило предельные цены на бензин и дизтопливо. Как изменятся цены на АЗС
Парниковые овощи взлетят в цене: в Украине останавливается производство тепличной продукцииПарниковые овощи взлетят в цене: в Украине останавливается производство тепличной продукции
Налоговая амнистия: у граждан проверят все доходы за четверть столетияНалоговая амнистия: у граждан проверят все доходы за четверть столетия
Торговая сеть АТБ показала стоимость пластиковых пакетовТорговая сеть АТБ показала стоимость пластиковых пакетов
Словацкая компания Nafta International купила газовое месторождение на ЗакарпатьеСловацкая компания Nafta International купила газовое месторождение на Закарпатье
Блок рекламы


Похожие новости
ФРС может вдвое ускорить темпы сокращения программы стимуловФРС может вдвое ускорить темпы сокращения программы стимулов
Смена риторики ФРС может стать «катастрофой для рисковых активов» — экспертСмена риторики ФРС может стать «катастрофой для рисковых активов» — эксперт
Омикрон может стать концом пандемии, инвесторам стоит выкупать провал — аналитики JPMorganОмикрон может стать концом пандемии, инвесторам стоит выкупать провал — аналитики JPMorgan
Минфин ожидает нового пересмотра программы МВФ в феврале-марте, – МарченкоМинфин ожидает нового пересмотра программы МВФ в феврале-марте, – Марченко
ФРС США начала сворачивать антикризисную программу выкупа активовФРС США начала сворачивать антикризисную программу выкупа активов
Экс-нардеп Хмельницкий, купивший "Большевик", может быть совладельцем нескольких активов нефтяной компании в РоSSииЭкс-нардеп Хмельницкий, купивший "Большевик", может быть совладельцем нескольких активов нефтяной компании в РоSSии
Аналитики Goldman Sachs и JPMorgan рекомендуют выкупать падающие акцииАналитики Goldman Sachs и JPMorgan рекомендуют выкупать падающие акции
Аналитики Barclays советуют инвесторам «выкупать провал» на рынкахАналитики Barclays советуют инвесторам «выкупать провал» на рынках
В Украине разрешили прописывать детей в кредитное жильеВ Украине разрешили прописывать детей в кредитное жилье
Украине стоит продлить сроки действующей программы с МВФ на 6-9 месяцев, - глава НБУУкраине стоит продлить сроки действующей программы с МВФ на 6-9 месяцев, - глава НБУ
Последние новости
Подгружаем последние новости