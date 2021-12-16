США решили ускорить сворачивание антикризисной программы выкупа активов

Она завершится уже в марте 2022 года.

Федеральная резервная система США объявила, что с января ускорит сворачивание антикризисной программы выкупа активов – на 30 млрд долларов в месяц вместо 15 млрд долларов.

Об этом сообщается на сайте ФРС.

Такими темпами программа полностью завершится уже в марте 2022 года.

Решение американского регулятора принято на фоне очень высокой для США инфляции и улучшений на рынке труда.

В ноябре уровень инфляции в США составил 6,8% в годовом выражении, что является самым большим показателем за последние 39 лет. В этой связи ФРС ухудшила прогноз инфляции на 2021 год с 4,2% до 5,3%.

Для ее замедления Федеральная резервная система планирует в 2022 г. повысить процентную ставку. Пока она остается в предыдущем диапазоне 0-0,25%, но прогноз по ней на следующий год изменился.

В 2022 году ФРС прогнозирует инфляцию в США на уровне 2,6%.

Программу агрессивной поддержки экономики и рынков ФРС развернула в марте 2020 года, когда мир начал вводить локдауны из-за пандемии коронавируса.

Американский регулятор начал скупать казначейские облигации и бонды, обеспеченные ипотекой, для стабилизации рынков. На это выделялось не менее 120 млрд. долларов в месяц. Осенью 2021 года ФРС начала сворачивать программу, и уже в ноябре ее объем сократился до 105 млрд долларов, а в декабре – до 90 млрд долларов.

Напомним, что мировая экономика из-за коронавируса пережила сильнейший экономический кризис со времен Второй мировой войны.

Украина вышла из коронакризиса во втором квартале 2021 года.