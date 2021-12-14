Фотоагентство Getty Images собирается на IPO. Компания оценивается в $4,8 миллиарда

Getty Images выйдет на Нью-Йоркскую биржу из-за слияния со SPAC-компанией. Об этом стало известно Bloomberg .

Фотоагентство оценивается в $4,8 млрд, включая долг. Привлеченные средства от IPO пойдут не только на его погашение, но и на рост сервиса.

Акции будут торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером GETY. Точная дата выхода компании на биржу неизвестна.

Пандемия нанесла ущерб

Getty Images зарабатывает на том, что продает фотографии с разных событий в мире. Закрытие развлекательных мероприятий и спортивных соревнований из-за пандемии оказало большое влияние на компанию. Ведь этот вид деятельности составляет треть бизнеса. Об этом для Bloomberg рассказал главный исполнительный директор Getty Крэйг Питерс.

В 2021 году спортивные мероприятия возобновились, что повлияло на доходы компании, превысившие показатели 2020 года.

Питерс также отметил, что Getty Images «смотрит» в направлении NFT. По его словам, компания «еще не полностью использует» это направление.