Транш МВФ увеличил резервы НБУ до $30,5 млрд

Ноябрь был благосклонен к международным резервам Украины.

Международные резервы Национального банка в ноябре увеличились на 3% до 30,548 млрд. долларов в эквиваленте.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Увеличение резервов в первую очередь связано с тем, что Украина получила второй транш кредита МВФ в размере 700 млн. долларов (в специальных правах заимствования).

Валютные доходы правительства в ноябре составили 493,1 миллиона долларов, в том числе 250 миллионов евро - от Cargill Financial Services International, Inc. На обслуживание и погашение государственного долга в течение месяца ушло 481,7 млн. долларов, еще 64,4 млн. долларов было уплачено Международному валютному фонду.

На межбанковском валютном рынке Нацбанк купил на 385,2 млн. долларов больше, чем продал.

Кроме того, переоценка финансовых инструментов (изменение рыночной стоимости и курса гривны к иностранным валютам) снизила их стоимость на 135,6 млн долларов.

Текущий объем международных резервов покрывает 4 месяца будущего импорта, что достаточно для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка.

Напомним, что по состоянию на 1 января 2021 года уровень золотовалютных резервов находился на восьмилетнем максимуме – 29,1 млрд долларов, а в конце лета вышли на многолетний максимум 31,6 млрд долларов.

В сентябре Украина прошла пик выплат по государственному долгу, потому временно объемы резервов Украины резко сократились.

Международный валютный фонд считает, что международные резервы Украины должны составлять около 30 млрд долларов.