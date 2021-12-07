Транш МВФ увеличил резервы НБУ до $30,5 млрд

Ноябрь был благосклонен к международным резервам Украины.

Транш МВФ увеличил резервы НБУ до $30,5 млрд
Фото: пресс-служба НБУ

Международные резервы Национального банка в ноябре увеличились на 3% до 30,548 млрд. долларов в эквиваленте.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Увеличение резервов в первую очередь связано с тем, что Украина получила второй транш кредита МВФ в размере 700 млн. долларов (в специальных правах заимствования).

Валютные доходы правительства в ноябре составили 493,1 миллиона долларов, в том числе 250 миллионов евро - от Cargill Financial Services International, Inc. На обслуживание и погашение государственного долга в течение месяца ушло 481,7 млн. долларов, еще 64,4 млн. долларов было уплачено Международному валютному фонду.

На межбанковском валютном рынке Нацбанк купил на 385,2 млн. долларов больше, чем продал.

Кроме того, переоценка финансовых инструментов (изменение рыночной стоимости и курса гривны к иностранным валютам) снизила их стоимость на 135,6 млн долларов.

Текущий объем международных резервов покрывает 4 месяца будущего импорта, что достаточно для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка.

Напомним, что по состоянию на 1 января 2021 года уровень золотовалютных резервов находился на восьмилетнем максимуме – 29,1 млрд долларов, а в конце лета вышли на многолетний максимум 31,6 млрд долларов.

В сентябре Украина прошла пик выплат по государственному долгу, потому временно объемы резервов Украины резко сократились.

Международный валютный фонд считает, что международные резервы Украины должны составлять около 30 млрд долларов.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Минздраве предупредили о мошеннической схеме под видом выплаты 1000 грн за вакцинациюВ Минздраве предупредили о мошеннической схеме под видом выплаты 1000 грн за вакцинацию
Нацбанк ввел в оборот три новые монеты номиналом 5 и 10 гривенНацбанк ввел в оборот три новые монеты номиналом 5 и 10 гривен
Газовое месторождение больших масштабов открыто в Украине: газа будет многоГазовое месторождение больших масштабов открыто в Украине: газа будет много
Цены на квартиры в Украине достигли критического уровня: рынок жилья упалЦены на квартиры в Украине достигли критического уровня: рынок жилья упал
Налог на дорогостоящие покупки в УкраинеНалог на дорогостоящие покупки в Украине
Блок рекламы


Похожие новости
На госпитализацию больных с COVID-19 потратят почти 15 млрд. грн. вместо 9 млрд. запланированныхНа госпитализацию больных с COVID-19 потратят почти 15 млрд. грн. вместо 9 млрд. запланированных
В 2021 году украинцы взяли микрокредиты на рекордные 49 млрд гривенВ 2021 году украинцы взяли микрокредиты на рекордные 49 млрд гривен
Расходы на выплаты академических стипендий увеличили на треть, – ШкарлетРасходы на выплаты академических стипендий увеличили на треть, – Шкарлет
В Украине нашли месторождение газа на 5 млрд кубометровВ Украине нашли месторождение газа на 5 млрд кубометров
Правительство предлагает увеличить расходы на выплату "1000 за вакцинацию" на 2 млрд гривенПравительство предлагает увеличить расходы на выплату "1000 за вакцинацию" на 2 млрд гривен
Razer решила стать частной компанией — объявлено о выкупе акций на сумму $3,17 млрдRazer решила стать частной компанией — объявлено о выкупе акций на сумму $3,17 млрд
Порт Ольвия перешел в концессию, привлечено 3,4 млрд грн инвестиций, - МининфраструктурыПорт Ольвия перешел в концессию, привлечено 3,4 млрд грн инвестиций, - Мининфраструктуры
Кабмин увеличил доходы госбюджета-2022 в законопроекте на 55 млрд грн и расходы - на 56 млрд грнКабмин увеличил доходы госбюджета-2022 в законопроекте на 55 млрд грн и расходы - на 56 млрд грн
Украина вдвое увеличила поставки электроэнергии из БеларусиУкраина вдвое увеличила поставки электроэнергии из Беларуси
Китайские инвесторы "Мотор Сичи" увеличили сумму иска против Украины до $4,5 млрдКитайские инвесторы "Мотор Сичи" увеличили сумму иска против Украины до $4,5 млрд
Последние новости
Подгружаем последние новости