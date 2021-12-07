Китайские села и технологические гиганты: эксперт назвал направления, в которые стоит инвестировать на китайском рынке

Недавняя политика Пекина заставила многих инвесторов сомневаться в инвестициях в Китай. Но один фонд-менеджер предлагает стратегию, которая поможет сориентироваться в этой неопределенной среде, пишет CNBC.

Китайские села и технологические гиганты: эксперт назвал направления, в которые стоит инвестировать на китайском рынке

Брюс Лю, генеральный директор Esoterica Capital, считает, что инвесторы должны использовать подход, вписывающийся в видение «общего процветания», продвигаемое китайскими властями.

Его важными элементами является поддержка «национальных чемпионов», социальной ответственности и государственных инвестиций.

Компании-пионеры вне больших городов

Первая категория компаний, которые ждет стремительный рост — это те, которые ориентируются на менее состоятельные города и сельскую местность. По подсчетам Лю там сосредоточено около миллиарда человек, и компании уже пытаются выйти на этот рынок.

В качестве примера он привел интернет-магазин Pinduoduo, приложение для распространения коротких видео Kuaishou и сервис доставки еды Meituan. Все они ориентируются на фермеров или малоимущие слои населения, которые должны больше всего выиграть от «общего процветания».

«Национальные чемпионы» и технологические инновации

Вторая категория, на которую Лю рекомендует обратить внимание — это так называемые «национальные чемпионы» — компании, представляющие инновации.

«Нам нужны такие компании, как Alibaba, Tencent или Huawei, способные обеспечивать высокий уровень технологий», — сказал Лю, добавив, что эти компании остаются эталоном для китайского технологического сектора.

Также он обратил внимание, что технологические гиганты инвестируют в стратегически приоритетные, с точки зрения китайских властей, отрасли: облачные вычисления и полупроводники.

Напомним

В Китае уже несколько месяцев длится регуляторная кампания, направленная против интернет-гигантов страны. Власти внедрили ряд новых нормативов в различных областях, начиная от антимонопольной политики и заканчивая безопасностью данных.

Это вызвало панику среди инвесторов и падение стоимости технологических компаний страны на миллиарды долларов.

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