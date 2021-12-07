Зеленский зарегистрировал в Раде пакет законопроектов об "экономическом паспорте"

В Украине должен появиться Фонд будущих поколений.

Зеленский зарегистрировал в Раде пакет законопроектов об "экономическом паспорте"
Фото: Lb.ua

Президент Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде пакет законопроектов об "экономическом паспорте украинца". Они предусматривают создание накопительных счетов для детей, которые будут пополняться средствами, полученными за пользование украинскими недрами.

Об этом сообщается на сайте парламента.

Зеленский предлагает депутатам принять четыре законопроекта:

  • №6394 "Об экономическом паспорте"
  • №6395 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно государственных взносов в систему экономического паспорта"
  • №6396 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины по налогообложению средств Фонда будущих поколений"
  • №6397 "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Украины об ответственности за нарушение интересов участников Фонда будущих поколений".

Их тексты по состоянию на 13:55 понедельника не были опубликованы.

Напомним, президент Владимир Зеленский 1 декабря заявил, что намерен предложить Раде принять законопроект об экономическом паспорте. Идея президента состоит в том, что дети будут иметь право накапливать на своем счету часть от реализации государством природных благ (недр, земли и т.п.). После достижения совершеннолетия ребенок получит эти накопления в качестве собственного стартового капитала.

Ожидается, что выплаты будут предусмотрены для детей, рожденных с 2019 года. На момент совершеннолетия на их счетах должно быть 10-20 тысяч долларов, которые можно будет потратить на образование в Украине, приобретение жилья или положить на накопительный пенсионный счет.

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