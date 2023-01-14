Урсула фон дер Ляйєн: Україна в січні отримає пакет допомоги у 18 млрд євро

А у лютому Україну відвідає колегія ЄС.

Урсула фон дер Ляйєн: Україна в січні отримає пакет допомоги у 18 млрд євро
© © European Council

Перший транш фінансової допомоги від ЄС у 2023 році, у розмірі 18 млрд євро, надійде в Україну вже в січні і буде найбільшим траншем допомоги ЄС країні-партнеру.

Про це заявила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн під час спільної прес-конференції з прем'єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссонном. Прес-конференція проводилася у зв'язку із початком головування Швеції у Євросоюзі.

Окрім того, було оголошено, що у лютому Україну відвідає колегія ЄС. Доповідь колегії з реформ у країнах-кандидатах на вступ до ЄС, яка буде опублікована восени, стане важливим кроком на шляху руху України до Євросоюзу.

Урсула Фон дер Ляйєн також нагадала, що Росія з початку війни скоротила постачання газу до Європи на 80%, але європейській владі вдалося диверсифікувати постачання. "Ціни на газ сьогодні нижчі, ніж до російського вторгнення", - констатувала вона.

У середині грудня лідери країн-членів Європейського Союзу остаточно розблокували рішення про надання Україні 18 мільярдів євро макрофінансової допомоги протягом 2023 року.


Юлія Мельничук, ZN.ua





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