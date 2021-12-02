Минфин ожидает нового пересмотра программы МВФ в феврале-марте, – Марченко
По результатам пересмотра ждут $700 млн.
Министерство финансов ожидает, что следующая миссия Международного валютного фонда прибудет в феврале-марте 2022 года.
Об этом министр финансов Сергей Марченко сообщил журналистам в кулуарах парламента.
"В феврале-марте мы надеемся, что будет следующий пересмотр, миссия будет работать", – отметил он.
Марченко добавил, что по результатам пересмотра ожидается транш в 700 млн. долларов.
Напомним, что в среду, 23 ноября, Украина получила второй транш от Международного валютного фонда по программе stand-by в размере 500 млн специальных прав заимствования (эквивалент 699 млн долларов).
22 ноября Совет директоров МВФ согласовал выделение Украине транша в размере 700 млн долларов США. По словам главы правительства Дениса Шмыгаля, выделенные средства будут направлены на поддержание стабильности финансовой системы и борьбу с последствиями COVID-19.
18-месячная программа stand-by предусматривает выделение Украине 5 млрд. долларов. Первый транш в сумме 2,1 млрд долларов Украина получила еще в июне 2020 года. Министр финансов Сергей Марченко рассчитывает, что в 2022 году Украина получит от МВФ 2,2 млрд. долларов в рамках действующей кредитной программы stand-by. Следующие просмотры программы пройдут в марте и июне.