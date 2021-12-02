Минфин ожидает нового пересмотра программы МВФ в феврале-марте, – Марченко

Министерство финансов ожидает, что следующая миссия Международного валютного фонда прибудет в феврале-марте 2022 года.

Об этом министр финансов Сергей Марченко сообщил журналистам в кулуарах парламента.

"В феврале-марте мы надеемся, что будет следующий пересмотр, миссия будет работать", – отметил он.

Марченко добавил, что по результатам пересмотра ожидается транш в 700 млн. долларов.

Напомним, что в среду, 23 ноября, Украина получила второй транш от Международного валютного фонда по программе stand-by в размере 500 млн специальных прав заимствования (эквивалент 699 млн долларов).

22 ноября Совет директоров МВФ согласовал выделение Украине транша в размере 700 млн долларов США . По словам главы правительства Дениса Шмыгаля, выделенные средства будут направлены на поддержание стабильности финансовой системы и борьбу с последствиями COVID-19.