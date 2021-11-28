Нафтогаз с нового года переводит всех пользователей годового тарифа на другой тарифный план

Компания Нафтогаз напомнила своим потребителям, которые пользуются тарифным планом "Годовой", о завершении срока его действия. В связи с этим они будут переведены на другой тариф.

Нафтогаз объявил о переводе части пользователей на другой тарифный план

Срок действия тарифного плана "Годовой" истекает 31 декабря 2021 года. Следовательно, уже с 1 января все абоненты Нафтогаза, которые им пользуются, будут переведены на другой тариф на газ.

Выбрать себе тарифный план "Комфортный сезон" они уже не смогут из-за того, что он рассчитан только на отопительный сезон, и особенности его действия таковы, что подать заявку о переходе на "Комфортный сезон" можно было лишь до 31 октября нынешнего года.

Нафтогаз объявил о переводе части пользователей на другой тарифный план

А значит, всем абонентам, которые сейчас на "Годовом" тарифе, не остается ничего другого, как перейти с 1 января на тарифный план "Фиксированный", которым сейчас пользуется большинство абонентов Нафтогаза.

Конечно тариф "Фиксированный" выше, чем был годовой тариф, но в то же время у Нафтогаза он остается одним из самых низких в Украине. Он равен 7,96 гривны за кубометр и таким будет оставаться до конца апреля 2022 года.

Каким будет тариф на газ с 1 мая, сейчас неизвестно. Этого не может сказать никто. Но вероятно он будет выше нынешнего.

Напомним, эксперты говорят, что из-за меморандума, который Украина подписала с МВФ, тарифы на газ для населения начнут расти сразу по окончанию отопительного сезона. Уже в следующем году стоимость газа для населения станет выше на 50-70%.


Марченко Любов, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
LG Electronics объявила о смене генерального директораLG Electronics объявила о смене генерального директора
Регистрация недвижимости в Украине будет осуществляться по-новомуРегистрация недвижимости в Украине будет осуществляться по-новому
Бундесбанк предупредил о рисках для финансовой системы из-за пузыря на рынке недвижимостиБундесбанк предупредил о рисках для финансовой системы из-за пузыря на рынке недвижимости
Google выплатит властям Ирландии $245 миллионов корпоративного налогаGoogle выплатит властям Ирландии $245 миллионов корпоративного налога
Земля, которая в Киеве используется не по назначению, будет изыматьсяЗемля, которая в Киеве используется не по назначению, будет изыматься
Блок рекламы


Похожие новости
Акции компании из Индонезии выросли на 10000%: это было самое успешное IPO года — BloombergАкции компании из Индонезии выросли на 10000%: это было самое успешное IPO года — Bloomberg
С начала года количество «касс в смартфоне» увеличилось вдвое — ОпендатаботС начала года количество «касс в смартфоне» увеличилось вдвое — Опендатабот
РоSSия продлила газовый контракт с Сербией с ценой $270 на полгодаРоSSия продлила газовый контракт с Сербией с ценой $270 на полгода
Португалия закрыла последнюю угольную электростанцию - на 9 лет раньше запланированногоПортугалия закрыла последнюю угольную электростанцию - на 9 лет раньше запланированного
Банки заработали более 58 миллиардов гривен с начала года — НБУБанки заработали более 58 миллиардов гривен с начала года — НБУ
"Нафтогаз" переедет в новый офис"Нафтогаз" переедет в новый офис
Нелегальный рынок ТИЭН с начала 2021 года вырос в 5 раз, - исследованиеНелегальный рынок ТИЭН с начала 2021 года вырос в 5 раз, - исследование
Биткоин обновился впервые с 2017 года. Что изменилосьБиткоин обновился впервые с 2017 года. Что изменилось
Площадка для строительства нового предприятия Samsung в США может быть выбрана лично главой компанииПлощадка для строительства нового предприятия Samsung в США может быть выбрана лично главой компании
В Нафтогазе рассказали украинцам, почему газ на плите горит желтым или красным цветомВ Нафтогазе рассказали украинцам, почему газ на плите горит желтым или красным цветом
Последние новости
Подгружаем последние новости