Нафтогаз с нового года переводит всех пользователей годового тарифа на другой тарифный план

Компания Нафтогаз напомнила своим потребителям, которые пользуются тарифным планом "Годовой", о завершении срока его действия. В связи с этим они будут переведены на другой тариф.

Срок действия тарифного плана "Годовой" истекает 31 декабря 2021 года. Следовательно, уже с 1 января все абоненты Нафтогаза, которые им пользуются, будут переведены на другой тариф на газ.

Выбрать себе тарифный план "Комфортный сезон" они уже не смогут из-за того, что он рассчитан только на отопительный сезон, и особенности его действия таковы, что подать заявку о переходе на "Комфортный сезон" можно было лишь до 31 октября нынешнего года.

А значит, всем абонентам, которые сейчас на "Годовом" тарифе, не остается ничего другого, как перейти с 1 января на тарифный план "Фиксированный", которым сейчас пользуется большинство абонентов Нафтогаза.

Конечно тариф "Фиксированный" выше, чем был годовой тариф, но в то же время у Нафтогаза он остается одним из самых низких в Украине. Он равен 7,96 гривны за кубометр и таким будет оставаться до конца апреля 2022 года.

Каким будет тариф на газ с 1 мая, сейчас неизвестно. Этого не может сказать никто. Но вероятно он будет выше нынешнего.