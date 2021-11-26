Молдова погасила долг перед "Газпромом"

Республика нашла способ выполнить 48-часовой ультиматум роSSийского концерна.

Молдова погасила долг перед "Газпромом"
Фото: Оператор ГТС України

АО "Молдовагаз" перевело роSSийскому концерну "Газпром" оплату за природный газ, потребленный в октябре и первой половине ноября 2021 года.

Об этом молдавская компания сообщила в фейсбуке.

Ранее 26 ноября правительство Молдовы приняло постановление о переводе средств 1,39 млрд леев (около $75 млн) бюджетных средств для оплаты задолженности.

Согласно принятому документу, министерство финансов перевело деньги госпредприятию Energocom. Затем Energocom подписал контракт с "Молдовагазом", согласно которому выкупил часть долга другого госпредприятия - Termoelectrica, сообщает "Интерфакс-Украина".

Таким образом, молдавская газовая компания смогла рассчитаться по текущим платежам с "Газпромом" за поставленный газ в октябре и заплатить аванс в 50% за ноябрь.

Задолженность образовалась в результате кассового разрыва у "Молдовагаза", поскольку предприятие покупало природный газ за $790 за 1 тыс. кубометров, а потребители платили по старому тарифу – $150 за 1 тыс. куб. м.

23 ноября Газпром" выдвинул Молдове ультиматум для продолжения поставок газа. РоSSийский концерн дал Молдове 48 часов на погашение долгов.

Предыдущий контракт с "Газпромом" закончился 30 сентября, новый вступил в силу 1 ноября. В октябре "Молдовагаз" покупал газ по временному контракту по ценам международного рынка. После нового контракта с "Газпромом" тарифы на газ в Молдове выросли более чем вдвое.

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