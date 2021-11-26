Полиция сообщила украинскому бизнесмену подозрение в обмане латвийского банка

Национальная полиция сообщила о подозрении в мошенничестве гражданину Украины, которого обвиняют в обмане крупного латвийского банка на 100 млн гривен.

Об этом сообщается на сайте Офиса генерального прокурора.

Подозреваемый – владелец зарегистрированной в Швейцарии компании, занимающейся торговлей подсолнечным маслом. По версии следствия, он получил в латвийском банке 100 млн. гривен для закупки под залог 3,5 тыс. тонн подсолнечного масла.

"При этом они [подозреваемый с неустановленными должностными лицами] ввели банк в заблуждение, предоставив документы о якобы поступлении товара к месту хранения и его передаче в распоряжение банка с целью перерасчета кредитных средств. После завладения кредитными средствами, они намеревались распорядиться ими по собственному усмотрению. Также они планировали заявить третьему лицу свои права на товар - подсолнечное масло и вывезти его на основании судебных решений по другим правоотношениям", - говорится в сообщении.

В рамках расследования подсолнечное масло было арестовано, после чего АРМА продала его на электронных торгах за 93,7 млн гривен. Деньги будут храниться на специальном счете до окончательного решения по уголовному производству.

Дело расследуют по ч.2 ст.28 ч.4 ст.190 (мошенничество), ч.3 и ч.4 ст.358 (подлог документов), ч.3 ст.15 ч.1 ст.388 (незаконные действия по залоговому имуществу) УК Украины.