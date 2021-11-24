Цена на газ в Европе превысила 1000 долларов за тысячу кубометров

Рост цен на газ связывается с погодными условиями.

Цена на газ в Европе превысила 1000 долларов за тысячу кубометров
Фото: Оператор ГТС України

Цены газовых фьючерсов на европейских биржах в течение 23 ноября снова превысили $1 тысячу за тыс. куб. м.

Как сообщает Bloomberg, сегодня эталонные европейские фьючерсы на газ выросли на 10,6% - до 92,90 евро за мегаватт-час, или более $1000 за тысячу кубометров.

Рост цен на газ связывается с погодными условиями - на этой неделе в Европе ожидается снижение температуры воздуха, что повлияет на потребление газа в регионе.

Стоимость газовых фьючерсов стабильно растет с середины августа, а в конце сентября это увеличение стало лавинообразным. Своего пика цена на газ достигла 6 октября, когда стоимость одной тысячи кубометров приблизилась к 2000 долларов.

Стоимость газа на хабе в Нидерландах во вторник, 26 октября, составила примерно 88 евро за МВт-час, или около 1150 долларов за тысячу кубометров.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объяснял стремительный рост цен на газ на европейских биржах "энергетической войной, которую "Газпром" развязал для шантажа и ввода в эксплуатацию Северного потока-2". По его словам, это подтверждается уменьшением экспорта со стороны роSSийского монополиста по сравнению с предыдущими годами и отказом от бронирования дополнительных мощностей украинской газотранспортной системы.

Президент РоSSии Владимир Путин утверждал, что газовый кризис в Европе стал следствием дефицита электроэнергии, а не действий "Газпрома". Он также заявил, что РФ не может сильно увеличивать транзит газа через Украину, потому что ГТС якобы может лопнуть.

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