Плюс миллиард за октябрь. Украинцы второй месяц подряд несут деньги в банки

Номинальный объем средств населения в банках за октябрь увеличился на 1,1 млрд — 689,6 млрд грн. Это следует из предварительных данных, опубликованных НБУ.

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Курсовая оговорка

За октябрь официальный курс гривны к доллару укрепился с 26,62 до 26,28 грн/$, то есть на 34 копейки. Это привело к автоматическому сокращению гривневого эквивалента портфеля примерно на 3,5 млрд грн из-за уценки валютной составляющей.

Таким образом, реальный прирост средств физлиц в октябре можно оценить в 4,5 млрд грн.

Оттоки сменились притоками

За сентябрь номинальный объем средств физических лиц в банках увеличился на 1,6 млрд — до 688,5 млрд грн.

Октябрь стал вторым месяцем к ряду, когда наблюдался приток денег «физиков» в банки. До этого, в июле-августе имел место отток в более крупных размерах, нежели нынешние притоки.

Предыстория

За первое полугодие номинальный прирост средств физических лиц в банки составил 17,9 млрд — до 700,4 млрд

За третий квартал 2021 г номинальный портфель средств физических лиц в банках сократился почти на 12 млрд — до 688,5 млрд грн.