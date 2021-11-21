Цены на аренду жилья в Киеве опять стали выше: прогнозы специалистов

По итогам октября в Киеве опять выросли цены на аренду жилья. В основном прирост стоимости произошел за счет двухкомнатных квартир. Аренда одно- и трехкомнатных квартир практически стоит столько же, как и в предыдущем месяце.

Цены на аренду жилья в столице выросли: специалисты опасаются резкой смены стоимости после нового года

В среднем за октябрь цены на аренду жилья в столице выросли на 2,8% по сравнению с сентябрем. А если сравнивать с октябрем прошлого года, то они стали выше на 4,8%.

Медианная стоимость аренды одного квадратного метра столичной недвижимости составляет 11 долларов. Такова средняя цена аренды в двухкомнатных квартирах. В однокомнатных она выше – 12 долларов, а в трехкомнатных – 10 долларов.

Цены на аренду жилья в столице выросли: специалисты опасаются резкой смены стоимости после нового года

Наиболее дорого стоит снять жилье в Печерском районе столицы. Здешняя медианная стоимость жилья составляет 16 долларов за квадратный метр. А самая дешевая аренда жилья – в Деснянском районе. Там квадратный метр можно снять всего за 7 долларов.

В общем, стоимость аренды распределилась по районам столицы таким образом:

Цены на аренду жилья в столице выросли: специалисты опасаются резкой смены стоимости после нового года

По количеству комнат предпочтения арендаторов столичных квартир выглядят таким образом:

  • 45% от общего количества - однокомнатные квартиры;
  • 37% – предложения по двухкомнатным квартирам;
  • 15% – трехкомнатные квартиры;
  • 3% – многокомнатные квартиры.

Эксперты рынка недвижимости прогнозируют затишье на рынке аренды жилья до конца новогодних праздников. В преддверии нового года, конечно, активизируется спрос на посуточную аренду.

А вот после окончания всех зимних праздников цены на аренду жилья могут упасть. Все же длительный локдаун в столице бесследно не пройдет.

Напомним, согласно прогнозам, могут также рухнуть и цены на покупку жилья в столице. Сейчас они раздуты до предела, говорят специалисты.


Марченко Любов, Тудей

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