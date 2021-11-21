"Дия" будет управлять деньгами, полученными украинцами за вакцинацию: на что можно будет потратить тысячу

Украинцы смогут получить свою тысячу за вакцинацию на виртуальную платежную карту в приложении "Дия". Эти деньги можно будет потрать не на что угодно, а только на определенные виды услуг. Таким образом, тысяча за вакцинацию поможет в решении сразу трех проблем.

О том, как можно будет использовать эту тысячу гривен, рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль в своем интервью.

Тысяча за вакцинацию будет доступна украинцам, которые получат две дозы вакцины и будут иметь COVID-сертификат. Программа по выплате этих денег будет действовать ровно год: с 19 декабря 2021 по 18 декабря 2022 года.

Деньги будут приходить гражданам на виртуальную карту через портал "Дия". Там же можно будет сформировать смету, на что вы намерены потратить выделенную тысячу. Истратить ее на личные прихоти не получится. Государством четко обозначен перечень услуг, на которые можно будет потратить полученную тысячу гривен.

Денис Шмыгаль перечислил, что можно будет ею оплатить. Это – билеты в кинотеатр, театр или на концерт, занятия спортом, а также поездки внутри Украины поездом или самолетом.

"Дия" сформирует соответствующую платежную карту, которой можно будет воспользоваться лишь на эти пять направлений, наиболее пострадавших от COVID... Это креативные индустрии, кино, театры, музеи, это спортивные центры и перевозки внутри Украины, авиа и железнодорожные. Вот эти направления получат поддержку", - поделился премьер.

Он также объяснил, почему именно эти сферы намечены правительством для субсидирования за счет этой виртуальной тысячи. Дело в том, что именно эти отрасли наиболее пострадали от локдаунов и карантина в целом. Поэтому государство хочет таким образом поддержать их на плаву.

А вообще, правительство надеется этим денежным "выстрелом" убить сразу трех "зайцев"

Во-первых, возможность получить деньги будет активнее побуждать граждан к вакцинации.

Во-вторых, этими деньгами можно будет поддержать отрасли, наиболее пострадавшие от пандемии.

В-третьих, благодаря тому, что все будет происходить через приложение "Дия", государство надеется увеличить охват населения этим сервисом, а также вообще повысить цифровую грамотность граждан.

"Эта программа направлена на поддержку пострадавших индустрий. Но в то же время она мотивирует людей вакцинироваться и пользоваться "Дией" как тем ресурсом, который помогает государству упорядочить сегодня отношения граждан и государства и упрощать их", - подытожил глава правительства.

Напомним, Ощадбанк не принимает документов с приложения "Дия". В банке объяснили, что их программы пока не адаптированы для взаимодействия с этим сервисом.