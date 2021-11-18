"Укрэксимбанк" углубленно проверяет выдачу кредита, о котором говорилось в расследовании "Схем"

Предварительная проверка не выявила нарушений при выдаче валютного кредита под залог ТРЦ Sky Mall.

Наблюдательный совет "Укрэксимбанка" решил провести углубленную проверку кредитного соглашения, согласно которому компании бизнесмена, уплачивающие налоги поддерживаемой Россией группировке "ДНР", получили 60 миллионов долларов под залог столичного ТРЦ Sky Mall.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Этот кредит был предметом расследования программы "Схемы",и именно вопрос о нем вызвал агрессивную реакцию председателя правления банка, приказавшего отобрать у журналистов камеры и стереть записанное видео.

После публикации журналистского расследования Наблюдательный совет банка инициировал аудит кредитного соглашения, привлекая для этого внутренний комитет по рискам и независимых экспертов.

После обращений народных депутатов, ссылавшихся на материал программы "Схемы", Офис генерального прокурора открыл производство по статье "финансирование терроризма". Досудебное расследование осуществляет Главное следственное управление Службы безопасности Украины.

"В связи с общественным резонансом и необходимостью всестороннего исследования заключения соответствующего соглашения сейчас проводится углубленное изучение этой транзакции с привлечением Комитета Наблюдательного совета по вопросам рисков и независимых экспертов… Окончательная оценка событий будет предоставлена Наблюдательным советом после завершения полноценного анализа обстоятельств заключения кредитного соглашения выдачи средств (в том числе получение заключения независимых экспертов)", – говорится в ответе на запрос программы "Схемы".

По информации "Схем", Набсовет 18 ноября заслушает предварительные результаты внутреннего аудита банка относительно соблюдения требований законодательства и внутренних нормативных документов при выдаче кредита.

Ранее председатель Наблюдательного совета государственного банка заявляла, что предварительная проверка не выявила нарушений при выдаче валютного кредита под залог ТРЦ Sky Mall.

Напомним, 4 октября во время интервью с главой правления "Укрэксимбанка" Евгением Мецгером Мецгеру не понравились вопросы журналиста "Схем" и он приказал охране забрать камеры и "достать из них кассеты". Сотрудники банка удалили снятое видео, но его удалось восстановить. Позже, комментируя расследование, Мецгер заявил, что со стороны банка не было никаких нарушений.

После нападения на журналистов полиция Киева возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 171 Уголовного кодекса – препятствование законной профессиональной деятельности СМИ . Пресс-служба "Укрэксимбанка" сначала попыталась переложить ответственность за конфликт на журналистов "Радио Свобода", обвинив их в попытке завладеть банковской тайной. Однако на следующий день Мецгер был отстранен от должности на время внутренней проверки. 11 октября он написал заявление об увольнении.

Еще двое сотрудников банка, обвиняемых в уголовном производстве, были отстранены от должностей. Однако 9 ноября директора департамента банковской безопасности "Укрэксимбанка" Игоря Тельбизова и начальника управления внутренней безопасности банка Олега Осипова возобновили в должностях, а на следующий день одного из них в "Укрэксимбанке" встретили овациями.

12 ноября Наблюдательный совет АО "Укрэксимбанк" собрался на внеочередное заседание и уволил Тельбизова и Осипова из-за несоответствия занимаемой должности.