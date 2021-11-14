В ходе проверки бюджета Кривого Рога и работы горсовета выявили нарушений на 27 млрд грн

В рамках аудита было проведено 7 ревизий.

В ходе проверки бюджета Кривого Рога и работы горсовета выявили нарушений на 27 млрд грн
Фото: gatewaysoverseas.com

Во время аудита Криворожской городской общины Днепропетровской области выявили недостатки и нарушения на сумму более 27 млрд. гривен.

Об этом говорится на сайте Государственной аудиторской службы Украины.

Аудит проходил с мая 2021 года и проводился за период с 1 января 2018 года по 31 марта 2021 года.

В рамках данного аудита провели 7 ревизий, в частности бюджета Кривого Рога, коммунального предприятия "Криворожтеплосеть", Департамента образования и науки исполкома Криворожского городского совета, Управления капитального строительства, Департамента развития инфраструктуры города, Исполнительного комитета городского совета и Управления охраны.

Проверка расходной части бюджета, отдельных учреждений, предприятий и организаций установила нарушения, которые привели к потерям на 3 337,7 млн грн.

Среди них: расходы на строительство/капитальный ремонт без разрешительной документации и в нарушение государственных строительных норм (188,5 млн грн), оплата строительных и ремонтных работ, выполнение которых документально не подтверждено (678,6 млн грн), приобретение товаров, работ, услуг по завышенным ценам (150,6 млн грн), завышение стоимости выполненных работ и оказанных услуг (53,7 млн грн) и завышение физических объемов работ (17,7 млн грн).

Проверка доходов бюджета установила нарушения и недостатки в 13 млрд грн. Так, проверки закупок засвидетельствовали нарушение законодательства на общую сумму 1 567 млн. гривен (75% от охваченных мониторингом и проверками процедур закупок).

Установлены нарушения земельного законодательства на общую сумму 1 749,6 млн гривен и выявлены факты самовольного занятия земельных участков юридическими и физическими лицами, использование их не по целевому назначению.

"Установлены факты нарушения законодательства, из-за которых жители территориальной общины лишены возможности получать качественные социальные услуги", - говорится в сообщении службы.

Кроме того, установлено, что не соблюдались нормы питания детей в детсадах, учащихся в школах и больных в учреждениях здравоохранения, а также не выполнялись нормативы обеспеченности медикаментами. Общая сумма – 282,3 млн гривен.

Материалы аудита и ревизий передали в правоохранительные органы.

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