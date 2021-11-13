НБУ за неделю выкупил с рынка рекордные $858 млн

Почти весь объем составляли средства НЭК "Укрэнерго", разместившей еврооблигации.

НБУ за неделю выкупил с рынка рекордные $858 млн
Фото: Цензор

Национальный банк в течение 8-12 ноября выкупил на межбанковском рынке рекордный в этом году объем валюты – 858,3 млн. долларов.

Об этом со ссылкой на данные, опубликованные на сайте НБУ, пишет Finclub.

Почти весь объем выкупленной валюты составляли валютные средства государственной компании НЭК "Укрэнерго", разместившей 5-летние еврооблигации под госгарантии на 825 млн долларов и ставкой 6,875% годовых. Компания должна была конвертировать полученные от кредиторов валютные средства в гривну для расчетов с генерацией "зеленой" энергетики.

Операции по продаже валюты НБУ на этой неделе не проводил.

Предыдущие рекордные значения покупки валюты Нацбанком были зафиксированы 7-11 июня (375 млн. долларов), 18-23 октября (350,1 млн. долларов), 1-5 ноября (314,5 млн. долларов).

С начала 2021 года НБУ уже выкупил на рынке 3,602 млрд долларов, а продал – 246,6 млн долларов.

Таким образом, чистая покупка валюты составила 3,355 млрд долларов.

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