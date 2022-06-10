Нацбанк выкупил военные облигации на 70 миллиардов
Национальный банк 9 июня произвел выкуп военных облигаций на 70 млрд грн для увеличения эмиссионного финансирования госбюджета, сообщила пресс-служба НБУ.
Поддержка бюджета
Покупка гособлигаций Нацбанком в мирное время запрещена законом, но на фоне экономического кризиса, спровоцированного войной, регулятор вынужден таким образом поддерживать госбюджет.
Нацбанк отметил, что доходность по военным облигациям в июне является плавающей и привязана к учетной ставке. Это приблизило ценовые условия выпуска ценных бумаг к «рыночным».
В НБУ объяснили, что подобные объемы финансирования госбюджета связаны с уменьшением поступлений в бюджет на фоне пониженных налогов в стране.
«Это снизит давление на обменный курс гривны и инфляцию и будет способствовать сохранению макрофинансовой стабильности и доверия к правительству и Национальному банку», — сообщила пресс-служба НБУ.
При этом НБУ предупредил, что если рыночные заимствования не увеличатся, он будет вынужден удерживать учетную ставку на высоком уровне для нивелирования макроэкономических рисков.
Согласно
По состоянию на 10 июня 2022 портфель военных облигаций в собственности Нацбанка составляет 190 млрд грн. В частности, в марте Нацбанк приобрел военные облигации на сумму 20 млрд грн, в апреле и мае — по 50 млрд грн, а за 9 дней июня — 70 млрд грн.
Предыстория
Как писал «Минфин», 2 июня правление НБУ повысило учетную ставку с 10% до 25%, ожидая среди прочего, что после этого Министерство финансов увеличит ставку по ОВГЗ, что в свою очередь увеличит рыночный спрос на эти госбумаги и соответственно снизит потребность в эмиссионном финансировании Нацбанком госбюджета.