Нацбанк выкупил военные облигации на 70 миллиардов

Национальный банк 9 июня произвел выкуп военных облигаций на 70 млрд грн для увеличения эмиссионного финансирования госбюджета, сообщила пресс-служба НБУ.

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Поддержка бюджета

Покупка гособлигаций Нацбанком в мирное время запрещена законом, но на фоне экономического кризиса, спровоцированного войной, регулятор вынужден таким образом поддерживать госбюджет.

Нацбанк отметил, что доходность по военным облигациям в июне является плавающей и привязана к учетной ставке. Это приблизило ценовые условия выпуска ценных бумаг к «рыночным».

В НБУ объяснили, что подобные объемы финансирования госбюджета связаны с уменьшением поступлений в бюджет на фоне пониженных налогов в стране.

«Это снизит давление на обменный курс гривны и инфляцию и будет способствовать сохранению макрофинансовой стабильности и доверия к правительству и Национальному банку», — сообщила пресс-служба НБУ.

При этом НБУ предупредил, что если рыночные заимствования не увеличатся, он будет вынужден удерживать учетную ставку на высоком уровне для нивелирования макроэкономических рисков.

Согласно данным Министерства финансов, в период с 24 февраля по 7 июня НБУ выкупил ОВГЗ на 120 млрд грн, а объем рыночных размещений этих госбумаг (в т.ч. военных облигаций) составил 93,8 млрд грн.

По состоянию на 10 июня 2022 портфель военных облигаций в собственности Нацбанка составляет 190 млрд грн. В частности, в марте Нацбанк приобрел военные облигации на сумму 20 млрд грн, в апреле и мае — по 50 млрд грн, а за 9 дней июня — 70 млрд грн.

Предыстория

Как писал «Минфин», 2 июня правление НБУ повысило учетную ставку с 10% до 25%, ожидая среди прочего, что после этого Министерство финансов увеличит ставку по ОВГЗ, что в свою очередь увеличит рыночный спрос на эти госбумаги и соответственно снизит потребность в эмиссионном финансировании Нацбанком госбюджета.