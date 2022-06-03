Американская сеть гостиниц Marriott уходит с роSSийского рынка

Западные санкции усложнили компании ведение бизнеса в РФ, информирует ZN.ua.

Американская сеть гостиниц Marriott уходит с роSSийского рынка

Американская сеть гостиниц Marriott уходит с роSSийского рынка из-за того, что западные санкции усложнили ведение бизнеса в РФ. Об этом говорится в заявлении компании, сообщает LIGA.Бизнес.

"Новые ограничения, введенные США, Великобританией и ЕС, делают невозможным продолжение деятельности Marriott или франшизы отелей на роSSийском рынке. Поэтому мы решили приостановить все операции Marriott International в РоSSии", – говорится в заявлении.

В Marriott подчеркнули, что более 85 гостиниц сети предоставляют жилье беженцам из Украины в соседних странах. Компания пожертвовала $2,7 млн ??организациям по оказанию помощи беженцам.

Также Marriott помогает с трудоустройством временно перемещенных лиц: более 250 человек уже наняты в более чем 40 гостиницах 15 европейских стран.

Американские гостиничные компании заняли взвешенную позицию по операциям РоSSии в первые месяцы войны в Украине, пообещав приостановить строительство новых объектов. В то же время гостиницы продолжали работать, отмечает Bloomberg.


Юлия Мельничук, ZN.ua





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