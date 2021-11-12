Налог на квартиры повысили в Украине

Вместе с ростом минимальной зарплаты в Украине ожидается повышение налога на квартиры. Украинцам придется платить по несколько тысяч гривен за собственное жилье.

В Украине владельцы квартир площадью более 60 квадратных метров, а также домов площадью более 120 квадратных метров должны ежегодно платить налог на "лишние квадраты". В 2021 году украинцы платили по 70,8 гривен за каждый квадратный метр сверх номы. В 2022 году сумма налога на жилье вырастет до 90 гривен за каждый "лишний квадрат".

Согласно статье 266-й Налогового кодекса Украины, размер налога на квартиры и дома составляет до 1,5% от минимальной заработной платы в стране. В 2022 году после повышения минималки сумма налога на жилье вырастет до 90 гривен за кв.м. Местные власти имеют законное право самостоятельно устанавливать размер налога на недвижимость, а также нормативы по площади, поэтому в разных регионах страны сумма может быть разной.

Например, местные власти могут увеличить нормы для квартир с 60 до 80 кв.м., свыше которых нужно будет уплатить налоговый сбор. Налоговая ставка также является гибкой, не везде она будет составлять 1,5% от минимальной зарплаты.