В Молдове тарифы на газ после нового контракта с "Газпромом" выросли более чем вдвое

Один кубометр для населения будет стоить 16,5 грн. в эквиваленте.

В Молдове тарифы на газ после нового контракта с "Газпромом" выросли более чем вдвое
Фото: Depositphotos/juvelez

Молдавский энергетический регулятор ANRE во вторник, 9 ноября, утвердил новые тарифы на газ в связи с заключением нового соглашения с "Газпромом".

Как сообщает местное издание NewsMaker, для конечных потребителей тарифы увеличились более чем вдвое – с 4,2 лея (6,2 грн) до 10,3 лея (15,2 грн) без НДС. Окончательная цена в платежках с учетом НДС составит 11,1 лея (16,5 грн).

Тарифы вступают в силу с 1 ноября 2021 года.

На сайте ANRE сообщается, что он будет временным, его планируют пересмотреть еще до конца месяца. До этого времени агентство хочет детально изучить расчеты компании Moldovagaz, инициировавшей пересмотр тарифов.

Напомним, что с 1 ноября 2021 года между Молдовой и "Газпромом" начал действовать новый пятилетний контракт на поставку природного газа.

В этой связи компания Moldovagaz попросила пересмотреть розничные тарифы, поскольку закупочная цена по новому контракту для Молдовы увеличилась до 450 долларов за тысячу кубометров. Вице-премьер Молдовы Андрей Спину говорил, что такая цена будет действовать только на ноябрь, затем она будет падать в зависимости от биржевых котировок на газ.

В 2020 году, по данным роSSийских СМИ, страна импортировала роSSийский газ в среднем за 148 долларов.

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