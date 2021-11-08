Издание Kyiv Post приостанавливает работу из-за изменения формата

"Перезагрузка" продлится около месяца.

Издание Kyiv Post приостанавливает работу из-за изменения формата
Kyiv Pos
Фото: kyivpost.com

Владелец англоязычного издания Kyiv Post Аднан Киван сообщил о временной приостановке работы редакции из-за перезагрузки медиа, которая продлится около месяца.

Об этом сообщает "Детектор медиа".

По словам Кивана, команду Kyiv Post усилят лучшими журналистами Украины, США, Канады и Европы.

"Мы хотим стать доступными для более широкой аудитории и уже приступили к расширению штата. Теперь издание будет выходить не только на английском языке, но и на украинском, русском и арабском. В наших планах полное переформатирование Kyiv Post на новую медийную платформу с качественным печатным и видео контентом. Kyiv Post станет больше и лучше", – цитирует Кивана 7-й канал.

Кроме того, главред Kyiv Post Брайан Боннэр сообщил, что планирует уйти с должности.

Ранее, 14 октября, менеджер Кивана Елена Ротари объявила о вакансиях в новом издании, которое будет называться "Киев пост" и будет выходить на украинском языке. Она подчеркнула, что это будет автономное издание с отдельной редакцией.

Тогда Боннер подтвердил, что издание будет запускать украиноязычный проект с таким же названием. Планировалось, что Ротари станет заместителем шеф-редактора и будет отвечать за украиноязычную и русскоязычную версии.

Напомним, Kyiv Post – издание об Украине на английском языке. Выходит в формате еженедельной газеты и доступно онлайн. Одесский застройщик Аднан Киван купил Kyiv Post у Мохаммада Захура в 2018 году.

Киван – один из самых больших и старейших девелоперов Одессы. Предприниматель имеет сирийское происхождение, владеет предприятием Киван-компани, которое имеет филиальную сеть в Египте, Нигерии и странах Ближнего Востока. Ему также принадлежит компания KADORR Group.

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