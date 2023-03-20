Nova Post у Литві. Відкрили перше відділення у Вільнюсі

Відтепер українці в Литві можуть легко відправляти речі додому та швидко отримувати їх від рідних з України. Це вже друга європейська країна, де з’явилися відділення Nova Post. Про це йдеться у повідомленні компанії.

Nova Post у Литві. Відкрили перше відділення у Вільнюсі

«Наші держави не мають спільного кордону, а народи — етнічної та мовної спорідненості. Для нас честь вести бізнес у Литві. Я впевнений, що Nova Post має чим здивувати литовців та стане надійним партнером та опорою для наших майбутніх клієнтів тут. Ми швидкі, ми надійні, ми гнучкі та клієнтоорієнтовані і ми не плануємо зупинятись. Тому вже в травні відкриємо відділення у місті Каунас, щоб ще більше людей могли скористатись швидкою доставкою від Nova Post. Крім того, цього року ми вийдемо на ринок Естонії та Латвії», — розповів співзасновник Нової пошти Володимир Поперешнюк.

Адреса відділення

Відділення Nova Post запрацювало у Вільнюсі за адресою ?algirio g. 92, LT-09303. Це вантажне відділення, у якому можна відправляти та отримувати з України посилки вагою до 1000 кг.

Графік роботи відділення

Відділення працюватиме щоденно, щоб кожен устиг відправити або отримати свої посилки. Термін доставки — від 5 робочих днів.

Вартість доставки складає:

• до 2 кг — 300 грн,
• до 10 кг — 450 грн,
• до 30 кг — 600 грн,
• від 31 кг до 1000 кг — 25 грн за 1 кг ваги.





Интересные новости
Українські біженці мають подати декларацію про доходи за 2022 рік до 1 травня — ЮжанінаУкраїнські біженці мають подати декларацію про доходи за 2022 рік до 1 травня — Южаніна
ПриватБанк збільшив мінімальну суму замовлення готівкових доларівПриватБанк збільшив мінімальну суму замовлення готівкових доларів
Тютюновий дистриб’ютор «Тедіс» подасть до Верховного Суду за штраф від АМКУ на 274 млн грнТютюновий дистриб’ютор «Тедіс» подасть до Верховного Суду за штраф від АМКУ на 274 млн грн
Компенсація за зруйноване житло: гроші на виплати вже єКомпенсація за зруйноване житло: гроші на виплати вже є
Будинок із землею за тисячу доларів: де в Україні збереглися такі ціни на житлоБудинок із землею за тисячу доларів: де в Україні збереглися такі ціни на житло
Блок рекламы


Похожие новости
Золото зростає: Ціна перевищила $2000 за унцію вперше з квітня 2022 рокуЗолото зростає: Ціна перевищила $2000 за унцію вперше з квітня 2022 року
Інфляція в Аргентині перевищила 100% вперше за 30 роківІнфляція в Аргентині перевищила 100% вперше за 30 років
Вінілові платівки вперше з 1987 року перевищили продажі компакт-дисківВінілові платівки вперше з 1987 року перевищили продажі компакт-дисків
«Енергетична суверенність»: Польща вперше самостійно доставила собі скраплений газ«Енергетична суверенність»: Польща вперше самостійно доставила собі скраплений газ
Не платять податки 95% компаній зі сфери «ігорки». СБУ та БЕБ вже відкрили 45 справНе платять податки 95% компаній зі сфери «ігорки». СБУ та БЕБ вже відкрили 45 справ
Мінфін РФ не зміг розмістити облігації вперше за пів рокуМінфін РФ не зміг розмістити облігації вперше за пів року
Українські банки масово закривають свої відділення: названо причинуУкраїнські банки масово закривають свої відділення: названо причину
Нова пошта відкрила ще одне відділення у ПольщіНова пошта відкрила ще одне відділення у Польщі
США вперше передадуть конфісковані у російського олігарха гроші на допомогу УкраїніСША вперше передадуть конфісковані у російського олігарха гроші на допомогу Україні
Минулого року ЄС вперше отримав більше енергії з відновлюваних джерел, ніж від спалювання газуМинулого року ЄС вперше отримав більше енергії з відновлюваних джерел, ніж від спалювання газу
Последние новости
Подгружаем последние новости