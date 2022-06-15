Изменения в пенсионном законодательстве: что изменилось для пенсионеров

В мае вступил в силу закон Украины от 15 февраля 2022 № 2040-IX «О внесении изменений в некоторые законы Украины по совершенствованию пенсионного законодательства» (далее закон 2040). Это означает, что некоторые пенсионеры ожидают изменения в начислении и выплатах пенсий.

Рост пенсий (индексация)

Законом фактически возобновляется индексация пенсий ученых, госслужащих, военнослужащих, народных депутатов и других категорий пенсионеров, чьи пенсии не индексировались с 2014 года. Военнослужащим последний раз перечислили пенсии в 2018-м в связи с изменением денежного довольствия. Ученым и госслужащим не перечисляли еще со времен президентства Януковича.

Также законом 2040 г. определено, что индексация пенсий будет происходить ежегодно 1 марта. Однако предусмотрены только меры, которые приведут к повышению отдельных пенсионных выплат, а не в целом улучшат уровень пенсионного обеспечения всех пенсионеров.

Кроме того, не предусмотрено надлежащего разграничения и четкого определения порядка индексирования и перерасчета пенсий.

Пенсии в связи с потерей кормильца

Предусмотрено право на назначение пенсии в связи с потерей кормильца мужу (жене), отцу, матери, достигшим возраста 65 лет, независимо от продолжительности их страхового стажа (статья 36 закона № 1058 «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» (далее) - Закон 1058).

Право на досрочную пенсию по возрасту

Возобновлена норма (существовала до 1 января 2015 года) о назначении досрочно пенсии по возрасту за полтора года до достижения пенсионного возраста. Это новшество предусмотрено для лиц, трудовой договор с которыми расторгнут:

в связи с изменениями в организации производства и труда (в том числе с ликвидацией, реорганизацией, банкротством, перепрофилированием предприятия, учреждения, организации, сокращением численности или штата работников. При регистрации лиц в государственной службе занятости и отсутствии подходящей для них работы) ;

в связи с выявлением несоответствия работника занимаемой должности по состоянию здоровья, но без необходимости регистрации в государственной службе занятости. Если пенсионер будет работать в период до достижения пенсионного возраста, досрочная пенсия не будет выплачиваться.

Обязательным условием назначения такой пенсии есть наличие страхового стажа, необходимого для назначения пенсии по возрасту в минимальном размере.

Однако установление при определении права на такую пенсию требования о наличии «не менее 30 лет страхового стажа для женщин и 35 лет для мужчин» явно допускает разное толкование этого положения и, как следствие, разное его правоприменение, учитывая, что непонятен возраст, за полтора года до достижения которого лицо может выйти на досрочную пенсию

В случае отсутствия необходимого страхового стажа право на назначение пенсии по возрасту наступает по достижении возраста 63 и 65 лет. То есть имея не менее 30 лет страхового стажа, женщины смогут досрочно выйти на пенсию за полтора года до достижения 60 лет только в период с 1 января по 31 декабря 2023 года, поскольку с 2024 года они имеют право на пенсию в 60 лет при наличии не менее 31 года страхового стажа.

Право на досрочную пенсию получили также мать или родитель лиц с инвалидностью с детства (дети с инвалидностью до 18 лет) и тяжело больных детей, которым не установлена инвалидность, воспитавшие их до достижения 6-летнего возраста. Дополнительным условием является достижение женщиной 50 лет и ее страховой стаж 15 лет, а мужчиной – 50 лет и страховой стаж 20 лет. Какой ребенок, не установленный инвалидность, считается тяжело больным, определен в пункте 101 ч. 1 ст. 1 закона Украины «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование».

Пенсии военнослужащих

Увеличился минимальный размер пенсии для военнослужащих, получивших инвалидность в результате войны. Ранее минимальный размер такой пенсии определялся исходя из прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность, в процентном выражении:

для I группы в размере 120%,

II группы - 110%,

III группы – 105% прожиточного минимума.

Теперь законодатель определил размер в фиксированном числовом выражении:

для I группы в размере 5025 грн,

II группы - 4610 грн,

III группы - 4396 грн.

При этом по-прежнему предусмотрен механизм их индексации.