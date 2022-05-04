Журналистка Екатерина Котенкова рассказала о важных пенсионных изменениях в Украине

Журналистка Екатерина Котенкова рассказала о стаже для получения пенсионных выплат.

Об этом стало известно из новой программы «Суть событий» на канале Знай.ua .

«В случае, если человек, проработав, не набрал себе хотя бы 15 лет стажа, он будет получать социальную помощь. Именно об этом рассказала министр социальной политики Марина Лазебная», - заявила Екатерина Котенкова.

Она добавила, что, если человек имеет страховой стаж, но для получения права на пенсионные выплаты их не хватает (это меньше 15 лет), он может рассчитывать на минимальный размер пенсии.

«Он привязан к прожиточному минимуму, что сегодня составляет 2 393 гривны. Однако получать такие выплаты человек начнет не в 60 лет, как лица с полным стажем, а именно с 63 лет. Если человек нигде не работал официально и совсем не имеет стажа, он будет получать специальную госпомощь, а не пенсию», - сообщила Екатерина Котенкова.

По словам журналистки, ее размер также привязан к прожиточному минимуму. Но получать ее можно только с 65-летнего возраста.

«Следует обратить внимание на то, что категория населения, которая не работала вообще или работала неофициально, на существенные программы повышения размера пособия рассчитывать не может», - резюмировала она.