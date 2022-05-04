Журналистка Екатерина Котенкова рассказала о важных пенсионных изменениях в Украине

Екатерина Котенкова

Журналистка Екатерина Котенкова рассказала о стаже для получения пенсионных выплат.

Об этом стало известно из новой программы «Суть событий» на канале Знай.ua.

«В случае, если человек, проработав, не набрал себе хотя бы 15 лет стажа, он будет получать социальную помощь. Именно об этом рассказала министр социальной политики Марина Лазебная», - заявила Екатерина Котенкова.

Она добавила, что, если человек имеет страховой стаж, но для получения права на пенсионные выплаты их не хватает (это меньше 15 лет), он может рассчитывать на минимальный размер пенсии.

«Он привязан к прожиточному минимуму, что сегодня составляет 2 393 гривны. Однако получать такие выплаты человек начнет не в 60 лет, как лица с полным стажем, а именно с 63 лет. Если человек нигде не работал официально и совсем не имеет стажа, он будет получать специальную госпомощь, а не пенсию», - сообщила Екатерина Котенкова.

По словам журналистки, ее размер также привязан к прожиточному минимуму. Но получать ее можно только с 65-летнего возраста.

«Следует обратить внимание на то, что категория населения, которая не работала вообще или работала неофициально, на существенные программы повышения размера пособия рассчитывать не может», - резюмировала она.


user, politeka.net

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Украине запустился рынок недвижимости: сколько стоят квартиры в Буче, Ирпене и других пригородах КиеваВ Украине запустился рынок недвижимости: сколько стоят квартиры в Буче, Ирпене и других пригородах Киева
Новая почта возобновила доставку из-за рубежаНовая почта возобновила доставку из-за рубежа
В Украине стремительно падает курс евроВ Украине стремительно падает курс евро
На Запорожье оккупанты пытаются создать «рублевую зону» – Запорожская ОВАНа Запорожье оккупанты пытаются создать «рублевую зону» – Запорожская ОВА
Украинские миллиардеры пожертвовали на помощь ВСУ и украинцам более $140 млн — ForbesУкраинские миллиардеры пожертвовали на помощь ВСУ и украинцам более $140 млн — Forbes
Блок рекламы


Похожие новости
НБУ выпустит новые монеты, посвященные войне в УкраинеНБУ выпустит новые монеты, посвященные войне в Украине
В Украине снизилась средняя зарплата: какие специалисты начали зарабатывать меньше, чем до войныВ Украине снизилась средняя зарплата: какие специалисты начали зарабатывать меньше, чем до войны
Учет газа: в Нафтогазе рассказали, когда в Украине перейдут на новую системуУчет газа: в Нафтогазе рассказали, когда в Украине перейдут на новую систему
В Украине запустился рынок недвижимости: сколько стоят квартиры в Буче, Ирпене и других пригородах КиеваВ Украине запустился рынок недвижимости: сколько стоят квартиры в Буче, Ирпене и других пригородах Киева
Доллар немного вырос: актуальный курс валют в УкраинеДоллар немного вырос: актуальный курс валют в Украине
ЕС выплатит Украине еще 600 миллионов евро макропомощи уже в мае — СМИЕС выплатит Украине еще 600 миллионов евро макропомощи уже в мае — СМИ
Даже при контроле инфляции ее рост в Украине может превысить 20% — глава НБУДаже при контроле инфляции ее рост в Украине может превысить 20% — глава НБУ
Ядерного топлива в Украине хватит на два года — даже без пополнения запасовЯдерного топлива в Украине хватит на два года — даже без пополнения запасов
Переселенцы в Украине смогут получить дополнительно по 4500 грн через супермаркеты СильпоПереселенцы в Украине смогут получить дополнительно по 4500 грн через супермаркеты Сильпо
В Украине возобновили куплю-продажу недвижимостиВ Украине возобновили куплю-продажу недвижимости
Последние новости
Подгружаем последние новости