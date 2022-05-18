Оплата частями и кредит наличными: в ПриватБанке уведомили клиентов, что изменилось

банк, банкомат, скрин

В ПриватБанке сообщили клиентам об изменениях относительно кредитов «Оплата частями», «Мгновенная рассрочка» и «Кредит наличными».

Так, один из клиентов ПриватБанка на странице банка в Facebook уточнил, когда вновь можно будет воспользоваться услугой «Оплача частями».

«Старые оплаты частями я в начале войны погасил, а новые, оплата частями в «Розетке», работают только в монобанке, а пенсию я получаю в Привате», - сообщил клиент.

В ПриватБанке подтвердили, что услуга сейчас действительно недоступна.

«Приостановлено оформление кредитов "Оплата частями", "Мгновенная рассрочка" и "Кредит наличными", как только сервис возобновит свою работу - мы обязательно Вас проинформируем», - сообщили в ПриватБанке.

Добавим, ранее клиенты жаловались на проблемы в работе банкоматов ПриватБанка.

«Когда будут работать банкоматы? Зачем такой банк, когда не можешь снять наличные? Сбер и Аваль без проблем, а Приват показал, что он за банк. Больше к вам нет никакого доверия надо снимать все и с вами не иметь никаких дел», - сообщала одна из клиенток Привата.

В банке на жалобу отреагировали, сообщив, что пока действительно могут наблюдаться «определенные сложности в настройке процессов».

«Стараемся инкассировать наши банкоматы и терминалы там, где это возможно из соображений безопасности наших инкассаторов. Делаем это при первой возможности…», - сообщили в ПриватБанке.


Катерина Петренко, politeka.net

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